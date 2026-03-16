Вночі та зранку російські дрони атакували підприємства на Чернігівщині

Росіяни атакували Чернігівську область безпілотниками. В області є загиблий та поранені.

Про це написав начальник ОВА В’ячеслав Чаус.

Учора вдень було влучання біля блокпосту на виїзді з Чернігова. Загалом зафіксували 4 вибухи. Ворог використав "ланцет". Є загиблий і поранені військовослужбовці. Також постраждали двоє поліцейських.

Уночі та з самого ранку "герані" атакували підприємства в Менській громаді Корюківського району та в Ічнянській ТГ на Прилуччині.

Також на Менщині ударний дрон влучив у кукурудзяне поле, загорілося більше 5 гектарів. Пожежу загасили. У селі Семенівської громади безпілотник влучив у складське приміщення, а в селі на Куликівщині через удар "герані" загорівся будинок.

На місцях влучань працювали вогнеборці.

У ОВА попереджають, що останніми днями ворог активізувався з атаками. Багато дронів летять транзитом через Чернігівщину, для деяких ціллю є міста і села в області. За минулий тиждень захисники збили більше 200 ударних дронів у регіоні.