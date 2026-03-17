Загалом за минулу добу в області пролунало 58 вибухів.

Протягом доби ворог атакував прикордонні громади Чернігівської області.

Про це повідомив очільник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

Загалом за минулу добу ворог 37 разів обстріляв Чернігівщину, пролунало 58 вибухів.

“Сновщина. Через обстріли ударними безпілотниками пошкоджений райсуд, підприємство аграрної галузі, житло та енергообʼєкт”, – зазначив Чаус.

Уночі ворог дронами “Герань” вдарив по магазинах у Новгороді-Сіверському. На місці прильоту зайнялася пожежа.

Пошкоджені прилеглі будинки та електромережі. Майже дві сотні споживачів залишилися без світла. У районі обстрілів виникли перебої з газопостачанням.

На місцях ударів працювали вогнеборці.

Наслідки обстрілів росіянами Чернігівської області