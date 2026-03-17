Помер предстоятель Грузинської православної церкви

На 93-му році життя не стало предстоятеля Грузинської православної церкви Іллі ІІ, передає News Georgia.
Інформацію оприлюднив митрополит Шіо (Муджирі). Стан здоров'я католикос-патріарха Грузії погіршився останнім часом.
У ніч на 17 березня його госпіталізували до Кавказького медичного центру, де і помер.
«Спочатку все почалося з виразки шлунка, що супроводжувалась кровотечею. Після проведення відповідних маніпуляцій була поліорганна недостатність, що виявляється у відмові легень, серця і нирок. Цей стан, зокрема, ускладнював підтримку артеріального тиску. Стан різко погіршився до дев'ятої години вечора»», - розповів міністр охорони здоров'я Михаїл Сарджвеладзе.
- Ілля II (в миру — Іраклій Шиолашвілі) народився 4 січня 1933 року. Він очолював Грузинську церкву найдовше –з-поміж усіх лідерів - від 1977 року.
- Заступив на патріарший престол у 44 роки.
- За його каденції Грузинська православна церква отримала автокефалію - у 1990 році.
- Патріарх також був відомий як іконописець та композитор.
- За його благословенням Біблію видали сучасною грузинською мовою, а запроваджена ним традиція масового хрещення немовлят суттєво вплинула на демографічну ситуацію в країні.
- Згідно зі статутом Грузинської православної церкви, після смерті патріарха місцеблюститель, яким нині є митрополит Шіо, має скликати церковні збори для виборів нового католікоса-патріарха.
- Вибори проводять не раніше, ніж через 40 днів після смерті предстоятеля і не пізніше, ніж через два місяці.
- Обраним вважають того кандидата, який одержав більше половини голосів архієреїв, що беруть участь у соборі.
- До речі, торік Ілля ІІ підписав указ про заборону звершувати богослужіння двом священникам, які виступають проти правлячої партії "Грузинська мрія".