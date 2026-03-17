Помер предстоятель Грузинської православної церкви

Його госпіталізували через проблеми зі здоров’ям.

На 93-му році життя не стало предстоятеля Грузинської православної церкви Іллі ІІ, передає News Georgia.

Інформацію оприлюднив митрополит Шіо (Муджирі). Стан здоров'я католикос-патріарха Грузії погіршився останнім часом.

У ніч на 17 березня його госпіталізували до Кавказького медичного центру, де і помер.

«Спочатку все почалося з виразки шлунка, що супроводжувалась кровотечею. Після проведення відповідних маніпуляцій була поліорганна недостатність, що виявляється у відмові легень, серця і нирок. Цей стан, зокрема, ускладнював підтримку артеріального тиску. Стан різко погіршився до дев'ятої години вечора»», - розповів міністр охорони здоров'я Михаїл Сарджвеладзе.