Наука і релігія

Помер предстоятель Грузинської православної церкви

Його госпіталізували через проблеми зі здоров’ям.

предстоятель Грузинської православної церкви Ілля ІІ
Фото: пресслужба Грузинської православної церкви

На 93-му році життя не стало предстоятеля Грузинської православної церкви Іллі ІІ, передає News Georgia.

Інформацію оприлюднив митрополит Шіо (Муджирі). Стан здоров'я католикос-патріарха Грузії погіршився останнім часом.

У ніч на 17 березня його госпіталізували до Кавказького медичного центру, де і помер.

«Спочатку все почалося з виразки шлунка, що супроводжувалась кровотечею. Після проведення відповідних маніпуляцій була поліорганна недостатність, що виявляється у відмові легень, серця і нирок. Цей стан, зокрема, ускладнював підтримку артеріального тиску. Стан різко погіршився до дев'ятої години вечора»», - розповів міністр охорони здоров'я Михаїл Сарджвеладзе.

  • Ілля II (в миру — Іраклій Шиолашвілі) народився 4 січня 1933 року. Він очолював Грузинську церкву найдовше –з-поміж усіх лідерів - від 1977 року.
  • Заступив на патріарший престол у 44 роки.
  • За його каденції Грузинська православна церква отримала автокефалію - у 1990 році. 
  • Патріарх також був відомий як іконописець та композитор. 
  • За його благословенням Біблію видали сучасною грузинською мовою, а запроваджена ним традиція масового хрещення немовлят суттєво вплинула на демографічну ситуацію в країні.
  • Згідно зі статутом Грузинської православної церкви, після смерті патріарха місцеблюститель, яким нині є митрополит Шіо, має скликати церковні збори для виборів нового католікоса-патріарха.
  • Вибори проводять не раніше, ніж через 40 днів після смерті предстоятеля і не пізніше, ніж через два місяці. 
  • Обраним вважають того кандидата, який одержав більше половини голосів архієреїв, що беруть участь у соборі.
  • До речі, торік Ілля ІІ підписав указ про заборону звершувати богослужіння двом священникам, які виступають проти правлячої партії "Грузинська мрія".
﻿
