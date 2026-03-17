Генштаб ЗСУ показав Костянтинівку, яку щоденно знищує Росія

Безпечна евакуація місцевих майже неможлива - росіяни прострілюють під'їзні шляхи до міста, а через постійні удари дедалі складніше завезти сюди навіть гуманітарну допомогу.

Костянтинівка
Фото: Генштаб ЗСУ

Військові показали, як Росія знищує місто Костянтинівка в Донецькій області.

Про це повідомив Генеральний штаб і оприлюднив фото. 

"Росія знищує ще одне українське місто. Донецька область. Костянтинівка. Місто продовжує руйнуватися щоденними ударами російської армії. Авіабомби, артилерія та дрони стирають квартал за кварталом. Від деяких будівель залишилися лише фундаменти", - йдеться в дописі. 

Ворожі FPV тут полюють на людей і транспорт. Вони вистежують автівки й атакують усе, що рухається — як військових, так і цивільних. Безпечна евакуація місцевих мешканців майже неможлива - росіяни прострілюють під’їзні шляхи до міста, а через постійні удари окупантів дедалі складніше завезти навіть гуманітарну допомогу.

"У цей час воїни 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила тримають оборону в Часовому Яру — на східних підступах до Костянтинівки, стримуючи просування російських військ в бік міста", - наголосили в Генштабі. 

Як повідомлялося, в Костянтинівці досі залишаються понад 2 тисячі цивільних, вивезти їх – майже неможливо

