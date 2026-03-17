Правоохоронці затримали в кількох регіонах ще 5 осіб за підозрою у проросійській агітації

Усім повідомлено про підозру за кількома статтями ККУ. Санкція — до 8 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Фото: СБУ

Правоохоронці затримали в кількох регіонах ще 5 осіб за підозрою у проросійській агітації, повідомляє СБУ. 

У Черкаській області затримали дружину настоятеля храму УПЦ (МП), яка в чатах вихваляла Путіна та закликала до обстрілів України. За матеріалами справи, основною аудиторією пропагандистки були її знайомі та парафіяни релігійної громади.

У Кіровоградській області — безробітного, який у Telegram закликав до захоплення держустанов і повалення влади.

У Херсоні підозру отримав медпрацівник: у TikTok та «Однокласниках» він підтримував дії РФ і окупацію Криму.

Ще одна фігурантка публічно підтримувала «приєднання» окупованих територій до РФ і закликала до ударів по українських містах.

На Вінниччині викрили чоловіка, який поширював у Facebook комуністичну символіку та матеріали з російських соцмереж.

Ініційована Службою безпеки лінгвістична експертиза підтвердила факти інформаційно-підривної діяльності фігурантів на користь РФ.

