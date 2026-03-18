Операція “Scammer”: Україна та Латвія викрили шахрайський кол-центр, який виманив у людей 300 тис. євро

Викрито двох українців, яких підозрюють у причетності до схеми.

Україна та Латвія провели міжнародну кібероперацію “Scammer” і викрили учасників шахрайської схеми на 300 тисяч євро.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Операцію провела спільна слідча група України та Латвії за підтримки Європолу та Євроюсту. Викрито двох українців, яких підозрюють у причетності до роботи шахрайського кол-центру.

Зловмисники телефонували громадянам ЄС, представляючись працівниками поліції або банків, і переконували їх вкладати кошти у нібито вигідні інвестиції. Після цього отримували віддалений доступ до онлайн-банкінгу потерпілих і переводили гроші на рахунки підставних осіб.

Наразі встановлено щонайменше 20 потерпілих громадян Латвії. Сума збитків перевищує 300 тисяч євро.

Учасники схеми − 25-річна жінка та 24-річний чоловік. Вони підшуковували так званих “дропів”, відкривали на їхні імена рахунки у європейських банках та організовували зняття і розподіл готівки.

Під час обшуків на території України за участю латвійських правоохоронців учасників групи викрито за місцем проживання.

Їм повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 195 КК Латвії (легалізація коштів, одержаних злочинним шляхом). Слідство триває. Правоохоронці встановлюють інших причетних осіб.