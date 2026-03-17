На Київщині чоловіка підозрюють у організації схеми втечі військового за кордон

На Київщині затримали чоловіка, якого підозрюють в організації незаконного переправлення військовослужбовця через державний кордон.

Про це розповіли у Офісі генпрокурора.

«За даними слідства, він запропонував жінці військовослужбовця «допомогу» з виїздом її співмешканця з України», – йдеться у повідомленні.

За майже 9 000 доларів США підозрюваний обіцяв забрати військового з місця служби, доставити до Києва, а далі до західних областей. Звідти, за його планом, мав бути організований незаконний перетин кордону поза пунктами пропуску - через гірську місцевість у напрямку Угорщини.

Слідство вважає, що спочатку чоловік отримав 4 560 доларів США, а під час передачі другої частини у розмірі 4 000 доларів США його викрили та затримали. Гроші вилучили.

Наразі йому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 КК України та обрали запобіжний захід - тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Санкція статті передбачає від 7 до 9 років позбавлення волі, а також конфіскацію майна.