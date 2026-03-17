Зеленський анонсував 1500 грн доплати пенсіонерам і кешбек за купівлю пального для авто
Зеленський анонсував 1500 грн доплати пенсіонерам і кешбек за купівлю пального для авто
Сліпота і параліч ППО і флоту РФ
Сліпота і параліч ППО і флоту РФ
У "делегації" Угорщини виявилося на одну людину менше через страх мобілізації
У "делегації" Угорщини виявилося на одну людину менше через страх мобілізації
Командувач СБС «Мадяр» виступив проти фізичного тиску на військових та ухилення від закону
Командувач СБС «Мадяр» виступив проти фізичного тиску на військових та ухилення від закону
Віталій Манський: “Обходити дражливі теми про війну в документальному кіно - не найкраще рішення”
Віталій Манський: “Обходити дражливі теми про війну в документальному кіно - не найкраще рішення”
Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
Високоточний демонтаж: ATACMS і Storm Shadow знищили секретний хаб «Шахедів» у ДАП
Високоточний демонтаж: ATACMS і Storm Shadow знищили секретний хаб «Шахедів» у ДАП
Спецпризначенці ГУР уразили два військові кораблі росіян
Спецпризначенці ГУР уразили два військові кораблі росіян
Переконуйте не пацієнта, а лікаря: історія колишньої представниці фарми
Переконуйте не пацієнта, а лікаря: історія колишньої представниці фарми
ГоловнаСуспільствоВійна

Зеленський: зараз Росія щодоби використовує 300-500 дронів, а планує застосовувати тисячу

Йдеться про удари далекобійними дронами. 

Президент України Володимир Зеленський під час панельної дискусії на засіданні Всесвітнього економічного форуму у Давосі, 22 січ
Фото: EPA/UPG

Зараз Росія використовує проти України від 300 до 500 дронів щодня, і планує наростити кількість до 1000. Якщо ця тактика глобально пошириться, то навіть найсильніші армії світу, зокрема США, можуть зіткнутися з труднощами, сказав український президент Володимир Зеленський у інтерв'ю New York Post

Він звернув увагу, що дрони в перспективі можуть пролітати будь-яку відстань. Сьогодні вони здатні летіти 100 кілометрів, а завтра – вже тисячу.

Україна за чотири роки повномасштабної війни навчилася протидіяти різним загрозам. Використання для збиття БпЛА дронів-перехоплювачів є значно дешевшим, ніж застосування дорогих ракет. 

Українські маленькі перехоплювачі коштують декілька тисяч доларів, в той час як ракети значно дорожчі. Президент вважає, що Україна зараз – "номер один у світі" в цих технологіях. 

Журналісти нагадали, що раніше американський президент сказав, що Штатам допомога України не потрібна.

"Ми знаємо більше про дрони, ніж будь-хто. Ми маємо найкращі дрони в світі", – сказав Дональд Трамп

Водночас відомо, що Штати зверталися до допомогу України в питанні відбиття іранських дронових атак для країн Близького Сходу. Київ відправив три групи експертів та дрони-перехоплювачі.

Допомога України країнам Близького Сходу

Після того, як КВІР відреагував на операцію США і Ізраїлю численними дроновими і ракетними атаками на країни Перської затоки, Україна отримала запити про допомогу від 11 країн – як сусідок Ірану, так і держав Європи і США. 

Володимир Зеленський казав, що Україна готова надати перехоплювачі дронів в обмін на дефіцитну балістику, а якщо лідери країн Перської затоки домовляться про перемир’я з росіянами – то надіслати фахівців. Однак експертизою вона готова допомагати безумовно.

Зрештою 5 березня США зробили запит до України про допомогу. Зеленський сказав, що держава допоможе Близькому Сходу необхідними засобами і присутністю спеціалістів. 

Поки що Україна відправила три команди експертів, зокрема до Катару і ОАЕ. Окремо українські фахівці поїхали до Йорданії – за запитом Сполучених Штатів. 

Загалом Україна відправила десятки експертів. 

﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies