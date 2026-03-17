Зеленський: зараз Росія щодоби використовує 300-500 дронів, а планує застосовувати тисячу

Президент України Володимир Зеленський під час панельної дискусії на засіданні Всесвітнього економічного форуму у Давосі, 22 січ

Зараз Росія використовує проти України від 300 до 500 дронів щодня, і планує наростити кількість до 1000. Якщо ця тактика глобально пошириться, то навіть найсильніші армії світу, зокрема США, можуть зіткнутися з труднощами, сказав український президент Володимир Зеленський у інтерв'ю New York Post.

Він звернув увагу, що дрони в перспективі можуть пролітати будь-яку відстань. Сьогодні вони здатні летіти 100 кілометрів, а завтра – вже тисячу.

Україна за чотири роки повномасштабної війни навчилася протидіяти різним загрозам. Використання для збиття БпЛА дронів-перехоплювачів є значно дешевшим, ніж застосування дорогих ракет.

Українські маленькі перехоплювачі коштують декілька тисяч доларів, в той час як ракети значно дорожчі. Президент вважає, що Україна зараз – "номер один у світі" в цих технологіях.

Журналісти нагадали, що раніше американський президент сказав, що Штатам допомога України не потрібна.

"Ми знаємо більше про дрони, ніж будь-хто. Ми маємо найкращі дрони в світі", – сказав Дональд Трамп.

Водночас відомо, що Штати зверталися до допомогу України в питанні відбиття іранських дронових атак для країн Близького Сходу. Київ відправив три групи експертів та дрони-перехоплювачі.

Допомога України країнам Близького Сходу

Після того, як КВІР відреагував на операцію США і Ізраїлю численними дроновими і ракетними атаками на країни Перської затоки, Україна отримала запити про допомогу від 11 країн – як сусідок Ірану, так і держав Європи і США.

Володимир Зеленський казав, що Україна готова надати перехоплювачі дронів в обмін на дефіцитну балістику, а якщо лідери країн Перської затоки домовляться про перемир’я з росіянами – то надіслати фахівців. Однак експертизою вона готова допомагати безумовно.

Зрештою 5 березня США зробили запит до України про допомогу. Зеленський сказав, що держава допоможе Близькому Сходу необхідними засобами і присутністю спеціалістів.

Поки що Україна відправила три команди експертів, зокрема до Катару і ОАЕ. Окремо українські фахівці поїхали до Йорданії – за запитом Сполучених Штатів.

Загалом Україна відправила десятки експертів.