На Закарпатті викрили масштабну схему “тіньових квитків” до країн Євросоюзу

Слідство встановило, що перевізник здійснював перевезення до Чехії, Польщі та Словаччини, однак значну частину квитків реалізовував поза офіційними касами. 

На Закарпатті викрили масштабну схему “тіньових квитків” до країн Євросоюзу
На Закарпатті викрили масштабну схему “тіньових квитків” до країн Євросоюзу

У Закарпатській області викрито багатомільйонну схему ухилення від сплати податків під час організації автобусних рейсів до країн Євросоюзу.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Слідство встановило, що перевізник здійснював перевезення до Чехії, Польщі та Словаччини, однак значну частину квитків реалізовував поза офіційними касами. 

Пасажири бронювали місця онлайн через підконтрольних підприємців і розраховувалися готівкою з водіями під час посадки, яку часто організовували поза автостанціями. Частину оплат приймали в іноземній валюті.

Отримані кошти не відображали у звітності. За оперативними даними, лише за добу могли продавати до сотні квитків, а загалом упродовж 2024–2026 років перевезено близько 200 тисяч пасажирів.

Проведено санкціоновані обшуки, зокрема на території автостанції. Вилучено понад 10 тис. доларів США, близько 30 тис. євро, майже 20 тис. чеських крон і 15 тис. грн, а також техніку, документи та записи “тіньового” обліку.

Попередня правова кваліфікація – ч. 1 ст. 212 та ч. 1 ст. 209 КК України – ухилення від сплати податків і легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом.

На Закарпатті викрили масштабну схему “тіньових квитків” до країн Євросоюзу
На Закарпатті викрили масштабну схему “тіньових квитків” до країн Євросоюзу

