Суспільство / Війна

Двоє людей поранені росіянами на Дніпропетровщині

Ворог атакував три райони області. 

Двоє людей поранені росіянами на Дніпропетровщині
Наслідки російської атаки на Дніпропетровщині
Фото: Дніпропетровська ОВА

Двоє людей дістали поранень на Дніпропетровщині через російські обстріли. Ворог атакував три райони області безпілотниками, артилерією та авіабомбами.

Про це написав у телеграмі начальник ОВА Олександр Ганжа. 

На Нікопольщині бив по Нікополю, Марганецькій і Червоногригорівській громадах. Пошкоджена агрофірма.

На Синельниківщині росіяни поцілили по Покровській і Українській громадах. Виникла пожежа. Вогонь знищив дві приватні оселі, господарські споруди і нежитлову будівлю. Ще один приватний будинок понівечений. Постраждала 63-річна жінка. 

У Богданівській громаді Павлоградського району зруйновані два приватні будинки, ще 3 – пошкоджені. Побиті автівки. Поранена 30-річна жінка. Вона у лікарні в стані середньої тяжкості.

﻿
