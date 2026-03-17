Двоє людей поранені росіянами на Дніпропетровщині

Двоє людей дістали поранень на Дніпропетровщині через російські обстріли. Ворог атакував три райони області безпілотниками, артилерією та авіабомбами.

Про це написав у телеграмі начальник ОВА Олександр Ганжа.

На Нікопольщині бив по Нікополю, Марганецькій і Червоногригорівській громадах. Пошкоджена агрофірма.

На Синельниківщині росіяни поцілили по Покровській і Українській громадах. Виникла пожежа. Вогонь знищив дві приватні оселі, господарські споруди і нежитлову будівлю. Ще один приватний будинок понівечений. Постраждала 63-річна жінка.

У Богданівській громаді Павлоградського району зруйновані два приватні будинки, ще 3 – пошкоджені. Побиті автівки. Поранена 30-річна жінка. Вона у лікарні в стані середньої тяжкості.