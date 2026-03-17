ГоловнаСуспільствоВійна

На півдні Молдови біля українського кордону знайшли безпілотник із вибухівкою

Вибухотехніки його знешкоджують на місці. 

Знайдений у Молдові безпілотник
Фото: Поліція Молдови

Сьогодні, 17 березня, на півдні Молдови у полі біля села Тудора, що за пів кілометра від українського кордону, знайшли безпілотник із вибухівкою. 

Про це повідомила поліція Молдови. «Дрон активний і містить вибуховий пристрій», – розповіли там. 

Також повідомляють, що, враховуючи небезпеку, фахівці техніко-вибухової частини поліції проведуть контрольований вибух на місці.

«Наразі оцінюється небезпека та проводяться необхідні дії для встановлення всіх обставин та демонтажу бойової частини апарату, з місця евакуюють всіх місцевих жителів», – кажуть у поліції.

Частина безпілотника, що впав у Молдові
Фото: Поліція Молдови
Безпілотник, що впав у Молдові
Фото: Поліція Молдови
  • Це не перший випадок, коли російські дрони потрапляють на територію сусідньої держави.
  • Нещодавно у повітряному просторі Молдови помітили дрон, але він покинув територію країни. 
  • У лютому поблизу села Софія Дрокійського району, виявили ворожий безпілотник, а в січні на березі озера знайшли російський дрон "Гербера". 
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies