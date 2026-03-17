Сьогодні, 17 березня, на півдні Молдови у полі біля села Тудора, що за пів кілометра від українського кордону, знайшли безпілотник із вибухівкою.
Про це повідомила поліція Молдови. «Дрон активний і містить вибуховий пристрій», – розповіли там.
Також повідомляють, що, враховуючи небезпеку, фахівці техніко-вибухової частини поліції проведуть контрольований вибух на місці.
«Наразі оцінюється небезпека та проводяться необхідні дії для встановлення всіх обставин та демонтажу бойової частини апарату, з місця евакуюють всіх місцевих жителів», – кажуть у поліції.
- Це не перший випадок, коли російські дрони потрапляють на територію сусідньої держави.
- Нещодавно у повітряному просторі Молдови помітили дрон, але він покинув територію країни.
- У лютому поблизу села Софія Дрокійського району, виявили ворожий безпілотник, а в січні на березі озера знайшли російський дрон "Гербера".