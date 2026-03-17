Вибухотехніки його знешкоджують на місці.

Сьогодні, 17 березня, на півдні Молдови у полі біля села Тудора, що за пів кілометра від українського кордону, знайшли безпілотник із вибухівкою.

Про це повідомила поліція Молдови. «Дрон активний і містить вибуховий пристрій», – розповіли там.

Також повідомляють, що, враховуючи небезпеку, фахівці техніко-вибухової частини поліції проведуть контрольований вибух на місці.

«Наразі оцінюється небезпека та проводяться необхідні дії для встановлення всіх обставин та демонтажу бойової частини апарату, з місця евакуюють всіх місцевих жителів», – кажуть у поліції.

Фото: Поліція Молдови Частина безпілотника, що впав у Молдові

Фото: Поліція Молдови Безпілотник, що впав у Молдові