В Одеській області правоохоронці повідомили про підозру п’ятьом військовослужбовцям, яких підозрюють у незаконному продажі зброї та боєприпасів, вивезених із району бойових дій. Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

За даними слідства, з січня 2026 року вони продавали протитанкові гранатомети, гранати, автоматичну зброю та боєприпаси. Частину відправляли поштою, великі партії доставляли особисто. Зброю зберігали у схроні на території СТО.

Правоохоронці задокументували продажі на понад 1,5 млн грн. Усі операції проходили під контролем слідства.

У березні 2026 року підозрюваних затримали після отримання коштів за чергову партію зброї. Суд обрав їм запобіжний захід — тримання під вартою з можливістю внесення застави.