Головне за ніч та ранок вівторка, 17 березня: атаки на Одещину, понад 170 боєзіткнень, удар по "Новій пошті" у Запоріжжі

Нічна повітряна атака, 171 бойове зіткнення, бої на Покровському та Костянтинівському напрямках, ворожі обстріли, війна на Близькому Сході.

Російські війська перед світанком завдали удару поблизу терміналу «Нової пошти» у Запоріжжі.

Як розповів начальник ОВА Іван Федоров, через удар по «Новій пошті» постраждали 8 людей. Шість співробітників отримали контузію. Стан ще двох людей медики оцінюють як середньої тяжкості.

За даними обласної прокуратури, близько 06:20 росіяни завдали двох ракетних ударів по інфраструктурі Запоріжжя.

Тип озброєння, яким вранці Росія атакувала Запоріжжя, наразі уточнюється.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 171 бойове зіткнення.

Найбільше боїв пройшло на Покровському (31) та Костянтинівському (30) напрямках.

Авіація Сил оборони уразила дев’ять районів зосередження живої сили та техніки.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 930 окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення втрати російської армії склали близько 1 280 860 осіб.

Більше інформації про втрати ворога – в новині.

У ніч на 17 березня російська армія знову атакувала Одеську область. Удар припав на південь регіону. Пошкоджена енергетика, промисловість та портова інфраструктура.

Як повідомив голова ОВА Олег Кіпер у Telegram, минулося без поранених і жертв. Пошкоджені території підприємства і частина обладнання.

У звʼязку з атакою спостерігаються перебої з електропостачанням в окремих населених пунктах. Критична інфраструктура переведена на резервне живлення.

Загалом уночі зафіксували влучання 22 російських дронів на 12 локаціях.

Росія запустила 178 безпілотників, ППО знешкодила 154 із них.

Міжнародний валютний фонд висловив занепокоєння щодо здатності України й надалі отримувати фінансування в межах пакета на $8,1 млрд, позаяк народні депутати затягують ухвалення необхідних для виділення коштів рішень, повідомила виданню Bloomberg постійна представниця МВФ в Україні Прісцилла Тоффано.

Верховна Рада має до кінця березня ухвалити низку законодавчих змін, які передбачають підвищення податків для бізнесу та домогосподарств у межах нової чотирирічної програми кредитування, затвердженої минулого місяця. Однак, як пише Bloomberg, парламентарі досі не розглянули частину змін на вимогу МВФ.

Також видання зазначає, що ці заходи є вкрай непопулярними серед населення на п’ятому році війни, але їх необхідно ухвалити для розблокування подальшого фінансування. Київ уже отримав $1,5 млрд у межах нової програми.

Очікується, що місія МВФ на чолі з керівником Ґевіном Ґреєм розпочне зустрічі з українськими депутатами з 18 березня, повідомило джерело, обізнане з ситуацією. Фонд, штаб-квартира якого розташована у Вашингтоні, є другим за величиною зовнішнім донором України.

Талібан стверджує, що Пакистан у понеділок завдав авіаудару по госпіталю для реабілітації наркозалежних у столиці Афганістану Кабулі, внаслідок чого нібито загинули 400 людей.

Як пише Associated Press, найкривавіший за роки обмін атаками між двома державами триває вже третій тиждень. Звинувачення в обстрілі лікарні означає чергову ескалацію.

В уряді Афганістану заявляють, що загалом медичний заклад розрахований на 2 тисячі пацієнтів. Державне телебачення продемонструвало кадри рятувальної операції, під час якої нарахували 250 поранених.

Пакистан заперечує влучання у госпіталь і переконує, що по Кабулу було завдано високоточних ударів, спрямованих на військову інфраструктуру.

Президент США Дональд Трамп не поїде до Китаю для участі у запланованому на початок квітня саміті з керівником Піднебесної Сі Цзінпінем - через війну на Близькому Сході.

Як пише CNBC, господар Білого дому заявив, що звернувся до Пекіна з проханням перенести зустріч приблизно на місяць. При цьому він підкреслив, що у США та Китаю "чудові відносини".

Трамп пояснив, що відчув потребу "залишатися тут" на час ведення бойових дій проти ісламської республіки. Проте ще напередодні республіканець збирався використати свою поїздку у Китай як засіб тиску.

Докладніше – в новині.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося!