Трамп відклав візит до Китаю через війну з Іраном

Планувалося, що зустріч президента США з керівником комуністичної КНР відбудеться на початку квітня. 

Трамп і Сі Цзінпін
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп не поїде до Китаю для участі у запланованому на початок квітня саміті з керівником Піднебесної Сі Цзінпінем через війну на Близькому Сході.

Як пише CNBC, господар Білого дому заявив, що звернувся до Пекіна з проханням перенести зустріч приблизно на місяць. При цьому він підкреслив, що у США та Китаю "чудові відносини".

Трамп пояснив, що відчув потребу "залишатися тут" на час ведення бойових дій проти ісламської республіки. Проте ще напередодні республіканець збирався використати свою поїздку у Китай як засіб тиску.

Президент США фактично шантажував КНР тим, що скасує спілкування із Сі Цзінпінем, якщо той не долучиться до патрулювання в Ормузькій протоці задля безпеки нафтових перевезень.

Міністр фінансів США Скотт Бессент наполягає, що зміни у графіку Трампа не пов'язані із тим, що Китай не відгукнувся на вимогу Білого дому.

