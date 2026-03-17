Франція не братиме участі в операціях з розблокування Ормузької протоки

Президент Еммануель Макрон заявив, що Франція ніколи не братиме участі в операціях з розблокування Ормузької протоки.

Про це повідомляє Reuters.

Напередодні, Дональд Трамп заявив, що розмовляв з Макроном, поставивши йому оцінку "8 з 10" за позицію щодо розблокування Ормузької протоки союзниками, і запропонував приєднатися до зусиль, які підтримуються США.

«Ми не є стороною конфлікту, і тому Франція ніколи не братиме участі в операціях з відкриття або звільнення Ормузької протоки в нинішньому контексті», – заявив президент Франції.

Як пише видання, Франція наполягає на власних зусиллях зі створення коаліції для забезпечення безпеки Ормузької протоки після стабілізації ситуації з безпекою та без участі США.

"Як тільки ситуація заспокоїться, тобто як тільки основні бомбардування припиняться, ми будемо готові разом з іншими країнами взяти на себе відповідальність за систему супроводу», — сказав Макрон.

За словами офіційних осіб, Франція протягом останнього тижня вже проводила консультації з європейськими, азійськими, включаючи Індію, та арабськими державами Перської затоки з метою розробки плану щодо військових кораблів, які супроводжуватимуть танкери та комерційні судна через протоку. Але все це вимагає обговорень та деескалації з Іраном.

Трамп закликав країни світу допомогти в патрулюванні протоки після того, як Іран відповів на атаки США та Ізраїлю, використовуючи безпілотники, ракети та міни, щоб фактично закрити канал для танкерів, які зазвичай транспортують п'яту частину світового обсягу нафти та зрідженого природного газу.Кілька союзників США вже відхилили пропозицію Трампа.

«Ми дистанціюємо наші дії від операцій Сполучених Штатів та Ізраїлю. США проводять операцію, в якій ми жодним чином не беремо участі. Ми діємо незалежно від американців», – заявив французький військовий чиновник у розмові з Reuters.