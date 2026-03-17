Директор Національного антитерористичного центру США пішов у відставку на знак протесту проти війни з Іраном

Директор Національного антитерористичного центру США Джо Кент пішов у відставку на знак протесту проти війни з Іраном, заявивши, що Тегеран «не становить безпосередньої загрози для нашої країни», а США розпочали конфлікт «через тиск з боку Ізраїлю та його потужного американського лобі».

Про це він повідомив у своїй заяві на X, оприлюднивши скриншот свого листа про відставку, адресованого президенту Трампу.

After much reflection, I have decided to resign from my position as Director of the National Counterterrorism Center, effective today.



I cannot in good conscience support the ongoing war in Iran. Iran posed no imminent threat to our nation, and it is clear that we started this… pic.twitter.com/prtu86DpEr — Joe Kent (@joekent16jan19) March 17, 2026

«Я не можу з чистою совістю підтримувати війну, що триває в Ірані, – написав Джо Кент. – Іран не становив жодної безпосередньої загрози для нашої країни, і очевидно, що ми розпочали цю війну через тиск з боку Ізраїлю та його потужного американського лобі».

Чиновник також зазначив, що «не може підтримати відправку наступного покоління воювати та вмирати у війні, яка не приносить жодної користі американському народу та не виправдовує ціну американських життів».

У своєму листі Кент також заявив, що підтримував зовнішню політику, яку Трамп проводив у своїх кампаніях протягом останніх трьох президентських циклів, але що президент відхилився від своїх цілей уникнення «нескінченних війн».

Джо Кент очолив Національний антитерористичний центр США (NCTC) у липні 2025 року. Його відставка стала першим значним відходом від адміністрації Трампа через війну з Іраном.

Призначення відбулося за підтримки Директора національної розвідки Тулсі Габбард, чиїм радником він працював до NCTC.

Він – ветеран армії США з 20-річним стажем: служив у 75-му полку рейнджерів, спецназі, мав 11 бойових ротацій у Іраку, Ємені та інших гарячих точках, має шість бронзових зірок.

Після відставки в 2018 році працював парамілітарним офіцером у ЦРУ.

Його дружина, Шеннон Кент, спецагент ЦРУ, загинула в 2019 році від вибуху в Сирії.

Під час затвердження Сенатом Кента критикували за підтримку теорій змови про вибори 2020 та штурм Капітолію.

Нагадаємо, адміністрація президента США Дональда Трампа відкинула спроби союзників на Близькому Сході розпочати дипломатичні переговори для припинення війни з Іраном.