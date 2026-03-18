Законодавчі маневри: як Америка готується до проміжних виборів

Дональд Трамп і республіканці наполягають: щоб вибори були чесні і прозорі, потрібно запровадити обов'язкову вимогу пред'являти документ, який підтверджує наявність американського громадянства особи, яка прийшла проголосувати. Крім того, окремі штати розпочали перекроювання меж округів, щоб забезпечити якомога більше місць у Палаті представників від конкретної політичної сили.

Республіканці і демократи специфічно готуються до проміжних виборів у листопаді 2026 року . Раніше передвиборча боротьба була переважно змаганням ідеологій, концепцій, піар-стратегій та особистостей. Цього разу до класичного електорального змагання додалася юридична і географічна складова.

Фото: EPA/UPG Черга до виборчої дільниці у Філадельфії, штат Пенсільванія, США, 5 листопада 2024 року.

Для України це може видатися дивним, але в Америці на федеральному рівні дійсно не існує юридично закріпленої вимоги пред'являти документ, який підтверджує громадянство особи для участі у голосуванні.

Питання організації і проведення виборів відноситься до сфери компетенції штатів, а не уряду. І кожен штат має власні правила щодо голосування. Деякі штати вимагають для участі у виборах показати документ з фото: паспорт, водійське посвідчення чи State ID, який видають особам, котрі не мають водійських прав. Проте 14 штатів разом із столичним округом Колумбія не зобов’язують виборців пред'являти будь-яке посвідчення особи. За збігом обставин, мова саме про демократичні штати.

Дональд Трамп досі одержимий ідеєю про те, що у нього вкрали перемогу на президентських виборах 2020 року. На думку американського президента і частини його оточення, демократи для фальсифікації виборів нібито масово використовують голосування негромадян. Єдина можливість запобігти зловживанням – зобов’язати усіх, хто має намір проголосувати, пред’являти посвідчення особи для підтвердження американського громадянства. Це і є головна мета законопроєкту Save America Act, який Палата представників ухвалила 11 лютого 2026 року. Але документ і не пройшов Сенат, оскільки для цього необхідна підтримка не менше 60 сенаторів.

Фото: EPA/UPG Дональд Трамп під час передвиборчого мітингу «Врятуй Америку» в аеропорту Мінден-Тахо, штат Невада, 8 жовтня 2022 року.

Республіканці і демократи висувають власні аргументи «за» і «проти» такої законодавчої ініціативи.

Перші апелюють до того, що Save America Act запобігає можливому голосуванню негромадян. Крім того, 36 штатів уже мають ті чи інші форми обов’язкової ідентифікації особистості і це жодним чином не ускладнює процедуру волевиявлення.

Демократи зауважують: близько половини американців не мають паспорта, а 7-9 % громадян – водійських права і state ID. І на це є об’єктивні причини, бо згадані документи не завжди потрібні у житті, а їх отримання вартує коштів, часу і зусиль.

Серед тих, у кого відсутні посвідчення особи, переважають представники расових та етнічних меншин і вихідці з бідних прошарків населення. Саме вони часто підтримують Демократичну партію. До того ж ініціатива Трампа суперечить Конституції, яка покладає організацію виборів до повноважень штатів. А докази масового шахрайства під час голосування відсутні.

Фото: EPA/UPG На виборчій дільниці у Філадельфії, штат Пенсільванія, США, 5 листопада 2024 року.

Згідно з опитуваннями авторитетних аналітичних центрів Pew Research Center і Gallup, переважна більшість американців підтримують обов'язкове пред'явлення посвідчення особи під час голосування.

У серпні 2025 року дослідження Pew Research Center зафіксувало позитивне ставлення більшості респондентів до дострокового голосування, голосування поштою і використання посвідчення особи. 83 % демократів та незалежних виборців, що схиляються до демократів, підтримують голосування поштою, тоді як 68 % республіканців та прихильників республіканців виступають проти цього. Також 95 % республіканців та 71 % демократів схвально ставляться до пропозиції вимагати від усіх виборців пред'являти посвідчення особи з фотографією, видане урядом, для голосування.

Опитування Gallup, проведене у жовтні 2024 року, показало аналогічну картину. Американці одночасно підтримують право і на дострокове голосування, і запровадження процедури перевірки виборців. 84 % респондентів назвали правильною ідею вимагати від усіх виборців пред'явлення посвідчення особи з фотографією на виборчій дільниці під час голосування. Серед республіканців таку ідею схвалює 98 %, серед незалежних – 84 %, а серед демократів – 67 % від усіх опитаних.

Результати досліджень громадської думки слугують додатковим серйозним аргументом, який використовують республіканці, агітуючи за ухвалення Save America Act. Але з іншого боку, демократи праві у тому, що наразі не доведено жодних випадків масових фальсифікацій, які б вплинули на результати голосування. Тому спроби адміністрації Трампа регулювати виборчий процес на федеральному рівні можуть розглядатися як намагання вплинути на результати голосування.

Фото: EPA/UPG Придорожня передвиборча реклама кандидатів у Сідертауні, штат Джорджія, США, 18 лютого 2026 року.

Юридична підготовка до проміжних виборів 2026 року не обмежується лише баталіями навколо Save America Act. Існує інший відносно законний спосіб, який формально дає можливість вплинути на підсумкові результати голосування. Щоправда, на рівні Палати представників.

У липні 2025 року президент США Дональд Трамп озвучив ідею перекроїти межі виборчих округів у штаті Техас, щоб республіканці отримали додатково п’ять місць на майбутніх виборах до Конгресу. Кожен штат має певну кількість представників у Конгресі, яка залежить від чисельності мешканців. Але межі виборчих округів прийнято встановлювати раз на десять років після загального перепису населення. Тепер це відбувається посередині циклу через політичні мотиви, що саме по собі вже є безпрецедентним явищем.

Не всі республіканці із захопленням поставилися до ідеї Трампа. Особливо невдоволені були ті, які представляють у нижній палаті Конгресу демократичні «сині» штати. Вони справедливо побоювалися, що їхні опоненти з Демократичної партії можуть вдатися до аналогічної маніпуляції. Так зрештою і сталося.

У серпні 2025 року законодавчі збори Техасу, контрольовані республіканцями, затвердили нову карту виборчих округів, спрямовану на посилення позицій партії перед проміжними виборами до Конгресу. Ці зміни потенційно дозволяють республіканцям додатково здобути ще п'ять місць, які зараз займають демократи.

Фото: EPA/UPG Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом під час свого звернення на засіданні Законодавчих зборів Каліфорнії в Капітолії штату в Сакраменто, 8 січня 2026 року.

Демпартія не залишилась у боргу. Як тільки стало відомо про ініціативу республіканців у штаті Техас, губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом представив план щодо зміни виборчих округів у найнаселенішому штаті США. 4 листопада 2025 року його підтримали на місцевому референдумі. А 4 лютого 2026 року Верховний Суд США дозволив Каліфорнії змінити межі виборчих округів. Це означає, що демократи зможуть здобути додаткові п’ять місць на виборах до Конгресу.

Інші штати теж включилися до електоральної географічної гонки. Міссурі, Північна Кароліна, Юта і Огайо вже проголосували за нові конфігурації виборчих округів. У штаті Вірджинія демократи активно просувають поправку, яка дозволить їм отримати від двох до чотирьох додаткових місць в Палаті представників. Аналогічні плани мають республіканці у Флориді.

Судячи з риторики, яка лунає, градус напруги між основними політичними гравцями у США наростатиме. А проміжні вибори можуть перетворитися у боротьбу не лише програм і гасел, а й юридичних процедур та виборчих маніпуляцій.