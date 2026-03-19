В Ірландії українець зазнав фатального ножового нападу на вулиці

В ірландському місті Корк поліція розслідує резонансне вбивство 31-річного чоловіка, який був українцем, що жив в країні з дитинства.

Як пише RTE, наш співвітчизник зазнав смертельного ножового поранення під час походу в магазин за продуктами. Він зміг самостійно повернутися додому, щоб покликати на допомогу, але втратив надто багато крові. Чоловік знепритомнів одразу після повернення, а медики після приїзду на виклик констатували смерть.

Правоохоронці відкрили кримінальну справу за звинуваченням у неспровокованому збройному нападі з фатальними наслідками. Вже затримано підозрюваного, яким виявився чоловік старший за 40 років. Знаряддя вбивства поки не знайдено.