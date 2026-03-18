Саудівська Аравія перехопила та знищила 4 балістичні ракети

Саудівська Аравія перехопила та знищила чотири балістичні ракети, запущені в бік Ер-Ріяда в, напередодні зустрічі міністрів закордонних справ регіону та ісламських країн.

Про це повідомляє Reuters.

Уламки впали в різних районах столиці, за попередніми оцінками, жертв чи руйнувань немає. Було чути кілька гучних вибухів. Як раніше повідомило державне телебачення, саудівські сили протиповітряної оборони в Ер-Ріяді в середу відреагували на «балістичну загрозу».

Як пише видання, з початку американо-ізраїльської війни проти Ірану королівство Перської затоки зазнало атак сотень іранських ракет та безпілотників, переважну більшість з яких, за словами влади, було перехоплено. Але напад у середу став першим випадком, коли багато хто в місті почув вибухи або отримав попередження.

Напад стався за кілька годин до того, як Саудівська Аравія мала провести консультативну зустріч міністрів закордонних справ низки арабських та ісламських країн для обговорення шляхів підтримки регіональної безпеки та стабільності під час війни в Ірані.