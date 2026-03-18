Саудівська Аравія перехопила та знищила 4 балістичні ракети

Це сталось напередодні зустрічі міністрів закордонних справ.

Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Саудівська Аравія перехопила та знищила чотири балістичні ракети, запущені в бік Ер-Ріяда в, напередодні зустрічі міністрів закордонних справ регіону та ісламських країн.

Про це повідомляє Reuters.

Уламки впали в різних районах столиці, за попередніми оцінками, жертв чи руйнувань немає. Було чути кілька гучних вибухів. Як раніше повідомило державне телебачення, саудівські сили протиповітряної оборони в Ер-Ріяді в середу відреагували на «балістичну загрозу».

Як пише видання, з початку американо-ізраїльської війни проти Ірану королівство Перської затоки зазнало атак сотень іранських ракет та безпілотників, переважну більшість з яких, за словами влади, було перехоплено. Але напад у середу став першим випадком, коли багато хто в місті почув вибухи або отримав попередження.

Напад стався за кілька годин до того, як Саудівська Аравія мала провести консультативну зустріч міністрів закордонних справ низки арабських та ісламських країн для обговорення шляхів підтримки регіональної безпеки та стабільності під час війни в Ірані.

  • Найбільший світовий виробник нафти, саудівська компанія Saudi Aramco, розпочала переговори щонайменше з двома українськими розробниками безпілотників — SkyFall та Wild Hornets. Компанія прагне отримати українські дрони-перехоплювачі для захисту своїх родовищ від іранських атак. 
