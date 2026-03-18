Сибіга обговорив з главою МЗС Кувейту безпекову ситуацію в Затоці

Україна солідарна з Кувейтом та іншими партнерами в регіоні.

Андрій Сибіга провів телефонні переговори з міністром закордонних справ Кувейту шейхом Джаррахом Джабером Аль-Сабахом та обговорив безпекову ситуацію в Затоці.

Про це пише МЗС України.

"Я мав дуже змістовну розмову з Його Високоповажністю шейхом Джаррахом Джабером Аль-Сабахом, міністром закордонних справ Кувейту. Ми обговорили безпекову ситуацію в Затоці та останні події, що впливають на Кувейт, зокрема безрозсудні атаки Ірану", – зазначає Андрій Сибіга.

У цьому контексті глава української дипломатії підкреслив солідарність України з Кувейтом та іншими партнерами в регіоні, а також нашу спільну відданість міжнародному праву.

"Кувейт підтримує Україну та наші суверенітет і територіальну цілісність. Так само, як Кувейт зазнав агресії у 1990 році, Україна сьогодні проходить через подібне випробування — і ми глибоко цінуємо це розуміння та підтримку.

Ми цінуємо міцну дружбу між нашими країнами. Ми обговорили розширення співпраці в оборонному секторі, зокрема у сфері протиповітряної оборони. Я запросив мого кувейтського колегу відвідати Україну," – додав Сибіга.