Це рішення передбачає повернення до роботи сотень працівників, які перебували в адміністративній відпустці.

Федеральний суддя у вівторок, 17 березня, зобов’язав адміністрацію Дональда Трампа відновити діяльність урядового мовника «Голос Америки» після того, як значна частина його роботи фактично була згорнута рік тому. Про це повідомляє CBS News.

Суддя Окружного суду США Ройс С. Ламберт дав Агентству США з глобальних медіа тиждень на підготовку плану відновлення мовлення «Голосу Америки». Після указу президента Трампа про закриття мовник працював із мінімальним штатом.

Тиждень тому Ламберт заявив, що Карі Лейк, яку Трамп обрав керівницею агентства, не мала юридичних повноважень для своїх дій щодо «Голосу Америки», оскільки її кандидатуру не затвердив Сенат.

Суд скасував рішення адміністрації фактично усунути від роботи 1 042 із 1 147 працівників цього медіа та скоротити діяльність до «мінімуму, передбаченого законом», що змусило різко обмежити мовлення.

Ламберт назвав ці дії «довільними та необґрунтованими» і зазначив, що уряд не врахував федеральні закони, які визначають, якими мовами та для яких регіонів має працювати «Голос Америки».

«Відповідачі не надали жодного обґрунтованого пояснення свого рішення», — написав суддя.

Керівниця бюро «Голосу Америки» в Білому домі та позивачка у справі Петсі Відакусвара заявила, що глибоко вдячна за це рішення.

«Ми прагнемо почати відновлювати шкоду, якої Карі Лейк завдала нашій агенції та колегам, повернутися до виконання мандату Конгресу та відновити довіру глобальної аудиторії, яку ми не могли обслуговувати протягом минулого року», — сказала вона.

«Ми розуміємо, що шлях до відновлення роботи та репутації «Голосу Америки» буде довгим і складним. Сподіваємося, що американці й надалі підтримуватимуть нашу місію — створювати журналістику, а не пропаганду», — додала вона.

«Голос Америки» веде мовлення для країн по всьому світу з часів Другої світової війни, часто працюючи в державах без традицій вільної преси. До указу Трампа «Голос Америки» виходив 49 мовами та охоплював аудиторію у 362 мільйони людей.