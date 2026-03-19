Reuters: Трамп розглядає можливість перекидання тисяч військових США для посилення операції на Близькому Сході

Війна з Іраном може перейти в нову фазу.

Адміністрація президента Дональда Трампа розглядає можливість перекидання тисяч американських військових для посилення операції на Близькому Сході, оскільки армія США готується до можливих наступних кроків у кампанії проти Ірану, повідомили виданню Reuters американський чиновник і троє обізнаних співрозмовників.

Ці розгортання можуть дати Трампу додаткові варіанти на тлі роздумів про розширення операцій, адже війна з Іраном триває вже третій тиждень.

Серед цілей — забезпечення безпечного проходу нафтових танкерів через Ормузьку протоку, що передусім передбачає використання авіації та флоту. Водночас, за словами джерел, контроль над протокою може потребувати і розміщення американських військ на узбережжі Ірану.

Адміністрація також обговорює можливість введення наземних сил на острів Харг — вузол, через який проходить близько 90% експорту іранської нафти. Один із чиновників зауважив, що така операція була б дуже ризикованою, оскільки Іран може атакувати острів ракетами та дронами.

13 березня США вже завдали ударів по військових цілях на острові, а Трамп погрожував атакувати і критичну нафтову інфраструктуру. Водночас експерти вважають, що контроль над островом може бути вигіднішим, ніж його знищення.

Будь-яке застосування наземних військ — навіть обмежене — несе значні політичні ризики для Трампа, з огляду на низьку підтримку кампанії проти Ірану серед американців та його попередні обіцянки уникати нових воєн на Близькому Сході.

Також обговорюється можливість розгортання сил США для контролю запасів високозбагаченого урану Ірану.

Водночас джерела не вважають, що введення наземних військ є неминучим, і не розкривають деталей планування. Експерти зазначають, що така операція була б надзвичайно складною навіть для сил спеціального призначення.

У Білому домі заявили, що рішення про введення наземних військ поки не ухвалене, але президент «розглядає всі варіанти». Серед цілей операції називають знищення балістичних ракет Ірану, нейтралізацію флоту, недопущення дестабілізації регіону через проксі та гарантію того, що Іран не отримає ядерну зброю.

Обговорення відбуваються на тлі триваючих атак США по іранському флоту, ракетних і дронових арсеналах та оборонній промисловості.

З 28 лютого США здійснили понад 7 800 ударів і пошкодили або знищили понад 120 іранських суден, за даними Центрального командування США, яке контролює близько 50 000 американських військових у регіоні.

Втрати США наразі становлять 13 загиблих і близько 200 поранених, переважно з незначними травмами.