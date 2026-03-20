Норвезька кронпринцеса заявила, що Епштейн нею “маніпулював та обманював”

Файли американців свідчать про часте спілкування між Метте-Маріт та Епштейном, яке тривало ще довго після того, як у 2008 році він визнав провину у схилянні неповнолітньої до проституції.

Кронпринцеса Норвегії Метте-Маріт поруч з молодою жінкою в бікіні в будинку Епштейна.

Кронпринцеса Норвегії Метте-Маріт, що шкодує про свою дружбу з покійним сексуальним злочинцем Джеффрі Епштейном, пише Reuters.

Оприлюднення Міністерством юстиції США мільйонів документів про Епштейна розкрило зв'язки опального фінансиста з відомими людьми, включно з кронпринцесою та провідними норвезькими політиками, керівниками підприємств та дипломатами.

“Мною маніпулювали і мене обманювали. Звісно, краще б я його ніколи не зустрічала”, – сказала Метте-Маріт в інтерв'ю громадському мовнику NRK.

52-річна кронпринцеса, яка вибачилася перед королем Гаральдом та королевою Сонею, не була звинувачена в жодних кримінальних правопорушеннях.

Хоча раніше медіа вже повідомляли про зв'язки Метте-Маріт з Епштейном, нові документи вказують на значно ширші масштаби їхніх стосунків. Це спровокувало нетипову критику з боку прем'єр-міністра та вимоги до кронпринцеси надати вичерпні пояснення.

Документи вказують, що принцеса, дружина спадкоємця престолу Гокона, підтримувала контакт з Епштейном з 2011 по 2014 рік і зупинялася в його будинку в Палм-Біч протягом чотирьох днів під час приватної поїздки в 2013 році. “Я ніколи не бачила нічого незаконного”, – сказала Метте-Маріт.