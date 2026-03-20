Омбудсман відреагував на образливі вислови депутатки з Дніпропетровщини про хворих дітей
Омбудсман відреагував на образливі вислови депутатки з Дніпропетровщини про хворих дітей
МВФ занепокоєний, чи буде здатна Україна отримати $8,1 млрд допомоги на тлі затягування Радою прийняття необхідних рішень
МВФ занепокоєний, чи буде здатна Україна отримати $8,1 млрд допомоги на тлі затягування Радою прийняття необхідних рішень
Спецпризначенці ГУР уразили два військові кораблі росіян
Спецпризначенці ГУР уразили два військові кораблі росіян
Леся Карнаух: «Під сплату ПДВ підпадають ≈250 тисяч ФОПів. Прогнозовані надходження до бюджету — до 20 млрд грн на рік»
Леся Карнаух: «Під сплату ПДВ підпадають ≈250 тисяч ФОПів. Прогнозовані надходження до бюджету — до 20 млрд грн на рік»
Високоточний демонтаж: ATACMS і Storm Shadow знищили секретний хаб «Шахедів» у ДАП
Високоточний демонтаж: ATACMS і Storm Shadow знищили секретний хаб «Шахедів» у ДАП
Командувач СБС «Мадяр» виступив проти фізичного тиску на військових та ухилення від закону
Командувач СБС «Мадяр» виступив проти фізичного тиску на військових та ухилення від закону
Угорщина будує новий трубопровід для нафтопродуктів зі Словаччиною
Угорщина будує новий трубопровід для нафтопродуктів зі Словаччиною
Укрзалізниця призупинила пряме сполучення між Києвом та Харковом поїздом "Інтерсіті"
Укрзалізниця призупинила пряме сполучення між Києвом та Харковом поїздом "Інтерсіті"
Зеленський анонсував 1500 грн доплати пенсіонерам і кешбек за купівлю пального для авто
Зеленський анонсував 1500 грн доплати пенсіонерам і кешбек за купівлю пального для авто
ГоловнаСвіт

Норвезька кронпринцеса заявила, що Епштейн нею “маніпулював та обманював”

Файли американців свідчать про часте спілкування між Метте-Маріт та Епштейном, яке тривало ще довго після того, як у 2008 році він визнав провину у схилянні неповнолітньої до проституції.

Кронпринцеса Норвегії Метте-Маріт поруч з молодою жінкою в бікіні в будинку Епштейна. Після оприлюднення фото норвезькі медіа оп
Фото: Мінюст США

Кронпринцеса Норвегії Метте-Маріт, що шкодує про свою дружбу з покійним сексуальним злочинцем Джеффрі Епштейном, пише Reuters.

Оприлюднення Міністерством юстиції США мільйонів документів про Епштейна розкрило зв'язки опального фінансиста з відомими людьми, включно з кронпринцесою та провідними норвезькими політиками, керівниками підприємств та дипломатами.

“Мною маніпулювали і мене обманювали. Звісно, краще б я його ніколи не зустрічала”, – сказала Метте-Маріт в інтерв'ю громадському мовнику NRK.

Файли свідчать про часте спілкування між Метте-Маріт та Епштейном, яке тривало ще довго після того, як у 2008 році він визнав провину у схилянні неповнолітньої до проституції. 

52-річна кронпринцеса, яка вибачилася перед королем Гаральдом та королевою Сонею, не була звинувачена в жодних кримінальних правопорушеннях.

Хоча раніше медіа вже повідомляли про зв'язки Метте-Маріт з Епштейном, нові документи вказують на значно ширші масштаби їхніх стосунків. Це спровокувало нетипову критику з боку прем'єр-міністра та вимоги до кронпринцеси надати вичерпні пояснення.

Документи вказують, що принцеса, дружина спадкоємця престолу Гокона, підтримувала контакт з Епштейном з 2011 по 2014 рік і зупинялася в його будинку в Палм-Біч протягом чотирьох днів під час приватної поїздки в 2013 році. “Я ніколи не бачила нічого незаконного”, – сказала Метте-Маріт. 

  • Лютневе опитування Norstat показало, що популярність королівської родини похитнилося останніми місяцями.
  • Монархію підтримують близько 60% норвежців – проти 70% у січні. Водночас 27% підтримують республіку, попередній показник за той самий період становив 19%.
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies