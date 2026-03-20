ОАЕ заявили про ліквідацію терористичної мережі, яку фінансували Хезболла та Іран

Влада Об'єднаних Арабськмх Еміратів заявила, що ліквідувала «терористичну мережу», яка, за їхніми словами, фінансувалася та координувалася ліванським угрупованням Хезболла і його союзником – Іраном.

Агенство Reuters пише із посиланням на держЗМІ ОАЕ, що усі причетні особи були заарештовані.

За даними влади ОАЕ, мережа діяла під прикриттям фіктивної комерційної діяльності та займалася відмиванням грошей, фінансуванням тероризму і створенням загроз для національної безпеки, а також намагалася підірвати фінансову стабільність країни.

Міністерство закордонних справ Лівану «рішуче засудило» те, що назвало «терористичною змовою» проти ОАЕ, засудило можливу причетність «Хезболли» та запропонувало співпрацю для притягнення винних до відповідальності.

Ні «Хезболла», ні Іран одразу не прокоментували ситуацію.

Раніше у Кувейті заявили про викриття групи, пов’язаної з «Хезболлою», яка нібито планувала дії для підриву національної безпеки. Там також було вилучено зброю, боєприпаси та дрони. «Хезболла» заперечила ці звинувачення, назвавши їх безпідставними.

З моменту початку війни США та Ізраїлю проти Ірану 28 лютого Тегеран здійснив масштабні ракетні та дронові атаки в регіоні Перської затоки. За словами представників ОАЕ, сотні ударів були спрямовані по їхній території, зокрема по нафтових об’єктах, портах і районах поблизу великих міст.