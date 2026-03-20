У неділю Словенія проведе парламентські вибори на тлі обвинувачення про втручання іноземців у вибори

Лідера націоналістів Янеза Янші обвинувачують у залученні ізраїльської приватної розвідки для впливу на результат перегонів.

Лідер словенських націоналістів Янез Янша
Фото: EPA/UPG

У неділю, 22 березня у Словенії відбудуться напружені парламентські вибори, пише Bloomberg.

Видання зазначає, що лідери перегонів закидають одне одному причетність до скандалу з іноземним втручанням у вибори.

Опитування громадської думки показало, що партія лідера націоналістів Янеза Янші, яка довго вважалася фаворитом, відстає від лівоцентристської політсили прем'єр-міністра Роберта Голоба. Це робить результат голосування непередбачуваним.

Різка зміна розкладу сил відбувається на тлі звинувачень Янші у залученні ізраїльської приватної розвідки для впливу на результат виборів. Перед цим опозиція оприлюднила низку відеозаписів із доказами корупції серед соратників прем'єра Роберта Голоба.

Спецслужби Словенії заявили в середу, що виявили іноземне втручання у виборчу кампанію, а працівники компанії “Black Cube” (приватна розвідувальна компанія, заснована колишніми офіцерами Моссаду) відвідували країну.

Під час теледебатів у понеділок Голоб звинуватив Яншу у “державній зраді” через ці записи, стверджуючи про зв’язок лідера опозиції з операцією.

Проте жодна з партій не отримає абсолютної більшості, що створює підґрунтя для коаліційних переговорів за участі менших лівих і правих фракцій. Президентка Наташа Пірц Мусар дала зрозуміти, що, ймовірно, висуне на посаду прем'єра-міністра того, хто зможе зібрати більшість у парламенті.

