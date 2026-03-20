Комісія з образотворчих мистецтв США, до складу якої входять виключно призначені Дональд Трампом члени, проголосувала за схвалення 24-каратної пам’ятної золотої монети із зображенням президента на честь 250-річчя Сполучених Штатів.
Комісія затвердила дизайн, на якому Дональд Трамп зображений в Овальному кабінеті, з датами 1776 на одному боці та 2026 – на іншому.
Скарбник США Брендон Біч у заяві в четвер назвав її «красивою пам’ятною золотою монетою».
«Наближаючись до нашого 250-річчя, ми раді готувати монети, які відображають незмінний дух нашої країни та демократії, і немає більш символічного профілю для лицьового боку таких монет, ніж профіль чинного президента – Дональда Дж. Трампа», – сказав Біч.
Золота монета все ще потребує остаточного затвердження Міністерством фінансів США, яке враховує позиції як Комісії з образотворчих мистецтв та Громадянського консультативного комітету з монетного виробництва.
Це не перший випадок, коли Трамп пов’язаний із монетами: під час цього терміну він запустив мем-криптовалюту $TRUMP і провів приватну вечерю для 220 криптоінвесторів, участь у якій коштувала 1 мільйон доларів.
