Командувач СБС «Мадяр» виступив проти фізичного тиску на військових та ухилення від закону
Командувач СБС «Мадяр» виступив проти фізичного тиску на військових та ухилення від закону
Омбудсман відреагував на образливі вислови депутатки з Дніпропетровщини про хворих дітей
Омбудсман відреагував на образливі вислови депутатки з Дніпропетровщини про хворих дітей
Угорщина будує новий трубопровід для нафтопродуктів зі Словаччиною
Угорщина будує новий трубопровід для нафтопродуктів зі Словаччиною
Зеленський анонсував 1500 грн доплати пенсіонерам і кешбек за купівлю пального для авто
Зеленський анонсував 1500 грн доплати пенсіонерам і кешбек за купівлю пального для авто
Високоточний демонтаж: ATACMS і Storm Shadow знищили секретний хаб «Шахедів» у ДАП
Високоточний демонтаж: ATACMS і Storm Shadow знищили секретний хаб «Шахедів» у ДАП
МВФ занепокоєний, чи буде здатна Україна отримати $8,1 млрд допомоги на тлі затягування Радою прийняття необхідних рішень
МВФ занепокоєний, чи буде здатна Україна отримати $8,1 млрд допомоги на тлі затягування Радою прийняття необхідних рішень
Укрзалізниця призупинила пряме сполучення між Києвом та Харковом поїздом "Інтерсіті"
Укрзалізниця призупинила пряме сполучення між Києвом та Харковом поїздом "Інтерсіті"
Спецпризначенці ГУР уразили два військові кораблі росіян
Спецпризначенці ГУР уразили два військові кораблі росіян
Леся Карнаух: «Під сплату ПДВ підпадають ≈250 тисяч ФОПів. Прогнозовані надходження до бюджету — до 20 млрд грн на рік»
Леся Карнаух: «Під сплату ПДВ підпадають ≈250 тисяч ФОПів. Прогнозовані надходження до бюджету — до 20 млрд грн на рік»
Комісія з образотворчих мистецтв США схвалила дизайн монети із зображенням Трампа

Монету можуть випустити на честь 250-річчя Сполучених Штатів.

Дональд Трамп у Давосі
Фото: EPA/UPG

Комісія з образотворчих мистецтв США, до складу якої входять виключно призначені Дональд Трампом члени, проголосувала за схвалення 24-каратної пам’ятної золотої монети із зображенням президента на честь 250-річчя Сполучених Штатів.

Про це пише NBC News.

Комісія затвердила дизайн, на якому Дональд Трамп зображений в Овальному кабінеті, з датами 1776 на одному боці та 2026 – на іншому.

Скарбник США Брендон Біч у заяві в четвер назвав її «красивою пам’ятною золотою монетою».

«Наближаючись до нашого 250-річчя, ми раді готувати монети, які відображають незмінний дух нашої країни та демократії, і немає більш символічного профілю для лицьового боку таких монет, ніж профіль чинного президента – Дональда Дж. Трампа», – сказав Біч.

Золота монета все ще потребує остаточного затвердження Міністерством фінансів США, яке враховує позиції як Комісії з образотворчих мистецтв та  Громадянського консультативного комітету з монетного виробництва.

Це не перший випадок, коли Трамп пов’язаний із монетами: під час цього терміну він запустив мем-криптовалюту $TRUMP і провів приватну вечерю для 220 криптоінвесторів, участь у якій коштувала 1 мільйон доларів.

Дизайн монети із Трампом
Фото: Монетний двір Казначейства США
  • А восени минулого року у США представили проєкт дизайну монети номіналом $1 із зображенням президента Дональда Трампа, присвяченої 250-річчю від дня проголошення незалежності у 2026 році.
Читайте також
