Ізраїль та Іран обмінялися ударами

Ізраїль заявив про удари по Тегерану, у відповідь Іран випустив залп ракет по Ізраїлю.

Ізраїльська системи ППО ‘Залізний купол’ перехоплюють іранські ракети над Єрусалимом, Ізраїль, 4 березня 2026 року.
Фото: EPA/UPG

Ізраїль та Іран у п’ятницю завдали нових ударів один по одному. Це сталося на наступний день після того, як Тегеран атакував ізраїльський нафтопереробний завод, а президент США Дональд Трамп застеріг Ізраїль від нових ударів по іранському морському газовому родовищу, яке країна ділить із Катаром.

Про це пише Reuters.

Ізраїль заявив про удари по Тегерану, спрямовані на «інфраструктуру іранського терористичного режиму», однак деталей не розкрив. У відповідь Іран випустив залп ракет по Ізраїлю. У Тель-Авіві пролунали сирени повітряної тривоги, а над містом працювали системи ППО.

Війна проти Ірану, що почалася 28 лютого спільною операцією США та Ізраїлю, вже забрала тисячі життів (переважно в Ірані та Лівані), поширилася на весь Близький Схід і завдала удару по світовій економіці.

Після того як Іран у відповідь на ізраїльський удар по газовому родовищу атакував промисловий комплекс Рас-Лаффан у Катарі, який забезпечує близько п’ятої частини світового експорту зрідженого газу, ціни на енергоносії різко зросли. Пошкодження настільки значні, що їхнє усунення може зайняти роки.

Також у четвер було атаковано головний порт Саудівської Аравії на Червоному морі, через який країна намагалася обходити блокування Ормузької протоки.

У п’ятницю ціни на нафту дещо знизилися після того, як західні країни та Японія заявили про готовність забезпечити безпечне судноплавство через протоку, а США оголосили про заходи зі збільшення видобутку нафти.

Велика Британія, Канада, Франція, Німеччина, Італія, Нідерланди та Японія заявили про готовність допомогти забезпечити безпечне судноплавство через Ормузьку протоку та стабілізувати енергетичні ринки. 

Іран заявив, що удари по його енергетичній інфраструктурі означають «новий етап війни» і пообіцяв атакувати об’єкти, пов’язані зі США та їхніми союзниками. Представник іранських військових попередив, що у разі повторних атак удари по енергетичній інфраструктурі супротивників триватимуть до її повного знищення.

Водночас Тегеран заявляє, що його ракетне виробництво продовжується навіть під час війни і залишається на високому рівні.

