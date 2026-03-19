Іран після ударів по його газовому родовищу двічі вдарив по Катару. Трамп пригрозив наслідками

Президент США Дональд Трамп на засіданні «Ради миру» під час Всесвітнього економічного форуму у Давосі, Швейцарія, 22 січня 2026

Іран вранці четверга знову атакував ракетами газове родовище Рас-Лаффан в Катарі. Є значні ушкодження, наводить BBC заяву катарської державної енергетичної компанії.

Після атаки спалахнули пожежі, боротьба з якими ще триває. Вогонь локалізували.

Іран анонсував серію ударів по енергетиці країн Перської затоки після того, як Ізраїль завдав удару по об'єктах Південного Парсу, що є найбільшим газовим родовищем світу. Пов'язане з КВІР інформаційне агентство заявило, що удари готують по об'єктах в Саудівській Аравії, ОАЕ і Катарі.

Іранці атакували Рас-Лаффан уже двічі.

Президент США Дональд Трамп у дописі в Truth заявив, що ні Штати, ні Катар не знали про підготовку ізраїльського удару по іранському родовищу. Він назвав іранський удар по родовищу в Катарі несправедливим і нечесним та пригрозив Ірану небувалими наслідками, якщо той продовжить атакувати енергетику.

Після того, як Іран, вочевидь, не дослухався, Трамп опублікував допис про те, що той зробив "дуже велику помилку".

The biggest mistake ever

На тлі атак ціна на нафту зросла знову. Вранці азійські ринки відкрилися зростанням марки Brent на 4 %. Вартість барелю вже перевищує $113.

Бойові дії на Близькому Сході

Конфлікт триває з 28 лютого, коли США та Ізраїль розпочали спільну операцію, спрямовану проти іранського режиму. Вони завдали масштабних повітряних ударів, наслідком яких стало вбивство десятків представників влади Ірану і членів їхніх родин, зокрема верховного лідера Алі Хаменеї. Також є численні цивільні жертви.

У відповідь на операцію Іран став атакувати Ізраїль та країни Перської затоки, де розташовані американські і союзницькі військові бази. Крім того, двічі ракети збивала Туреччина, хоча Тегеран не брав відповідальності за ці удари. Також один раз дроном вдарили по автономній Азербайджанській території – Іран заперечив причетність і до цього.

КВІР на 90 % перекрив найважливіший морський шлях для постачання нафти – Ормузьку протоку. Він дозволяє рух лише китайським суднам, а по інших вибірково відкриває вогонь. Особливо такі удари загострилися минулого тижня. Блокада протоки значно вплинула на ціни та попит на нафту. На тлі цього американський президент послабив санкції проти нафти Росії. Цей крок розкритикувала Україна, оскільки агресор тепер отримає ще більше засобів для війни.

Новим верховним лідером Ірану став син загиблого, Моджтаба Хаменеї. Після його обрання жодних ознак деескалації не було.

Близько 11 країн звернулися до України по допомогу в відбитті іранських дронових атак, оскільки лише вона має подібний досвід. Україна відправила перехоплювачі і три команди експертів, які консультують відповідних військових у питанні збиття “шахедів”.

Цими вихідними президент США відкинув можливість мирної угоди з Іраном.

У понеділок Дубайський міжнародний аеропорт призупиняв рейси внаслідок пожежі, спричиненої "дроновим інцидентом", що пошкодив паливний резервуар.

Франція, Велика Британія і Німеччина відмовили американському президенту в участі в силовому розблокуванні Ормузької протоки.

Цього тижня в Ірані ліквідували кількох представників влади, зокрема міністра розвідки Есмаіла Хатіба та голову національної ради безпеки.

Також поточний тиждень відзначився новими ударами по енергетиці.



