Пакистан та Афганістан призупинять бойові дії на честь ісламського свята Ід аль-Фітр

Пакистан та Афганістан заявили про призупинення військових операцій один проти одного на честь ісламського свята Ід аль-Фітр.

Про це повідомляє Reuters.

Міністр інформації Пакистану Аттаулла Тарар заявив, що Ісламабад призупиняє військові операції через свято Ід, яке знаменує собою кінець священного місяця посту для мусульман Рамадан і має відзначатися наприкінці цього тижня.

Пауза, за його словами, була запроваджена з власної ініціативи Пакистану та на прохання ісламських країн – Саудівської Аравії, Катару та Туреччини. Вона набуде чинності опівночі середи та триватиме до опівночі 23 березня.

«Пакистан робить цей жест добросовісно та відповідно до ісламських норм», – сказав він, додавши, що операції відновляться з новою інтенсивністю, якщо в Пакистані станеться будь-який транскордонний напад, атака безпілотників або будь-який «терористичний інцидент».

Афганський Талібан невдовзі після Тарара зробив аналогічну заяву.

Речник уряду Талібану повідомив, що Кабул тимчасово призупинив оборонні операції з нагоди свята Ід, а також на прохання Саудівської Аравії, Туреччини та Катару.Афганістан відповість на будь-яку агресію у разі будь-якої загрози, додав він.