Пакистан та Афганістан призупинять бойові дії на честь ісламського свята Ід аль-Фітр

Пакистан та Афганістан заявили про призупинення військових операцій один проти одного на честь ісламського свята Ід аль-Фітр.
Про це повідомляє Reuters.
Міністр інформації Пакистану Аттаулла Тарар заявив, що Ісламабад призупиняє військові операції через свято Ід, яке знаменує собою кінець священного місяця посту для мусульман Рамадан і має відзначатися наприкінці цього тижня.
Пауза, за його словами, була запроваджена з власної ініціативи Пакистану та на прохання ісламських країн – Саудівської Аравії, Катару та Туреччини. Вона набуде чинності опівночі середи та триватиме до опівночі 23 березня.
«Пакистан робить цей жест добросовісно та відповідно до ісламських норм», – сказав він, додавши, що операції відновляться з новою інтенсивністю, якщо в Пакистані станеться будь-який транскордонний напад, атака безпілотників або будь-який «терористичний інцидент».
Афганський Талібан невдовзі після Тарара зробив аналогічну заяву.
Речник уряду Талібану повідомив, що Кабул тимчасово призупинив оборонні операції з нагоди свята Ід, а також на прохання Саудівської Аравії, Туреччини та Катару.Афганістан відповість на будь-яку агресію у разі будь-якої загрози, додав він.
- Талібан стверджує, що Пакистан у понеділок завдав авіаудару по госпіталю для реабілітації наркозалежних у столиці Афганістану Кабулі, внаслідок чого нібито загинули 400 людей.