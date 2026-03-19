Орбан заявив, що Угорщина продовжить блокування надання єврокредиту Україні

Глава угорського уряду продовжує вимагати від України "скасувати нафтову блокаду".

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прибуває на зустрічі Європейського політичного співтовариства у Бленгеймський палац у Вудс
Фото: EPA/UPG

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у мережі Х заявив, що Будапешт продовжуватиме блокування єврокредиту для України.

"Це була важка дискусія, але ми відстояли свою позицію. Ми маємо право сказати "ні" військовому кредиту для України. Доки президент Зеленський не скасує нафтову блокаду, вони не отримають жодних коштів із Брюсселя. Немає нафти – немає грошей", – написав Орбан в соцмережі Х.

