Орбан заявив, що Угорщина продовжить блокування надання єврокредиту Україні

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прибуває на зустрічі Європейського політичного співтовариства у Бленгеймський палац у Вудс

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у мережі Х заявив, що Будапешт продовжуватиме блокування єврокредиту для України.

"Це була важка дискусія, але ми відстояли свою позицію. Ми маємо право сказати "ні" військовому кредиту для України. Доки президент Зеленський не скасує нафтову блокаду, вони не отримають жодних коштів із Брюсселя. Немає нафти – немає грошей", – написав Орбан в соцмережі Х.

Європейські лідери на полях саміту в Брюсселі висловили підтримку розблокуванню кредиту в 90 млрд євро для України. Окрім Угорщини та Словаччини. Віктор Орбан заявив, що хотів би "отримати нафту від українців, яка є нашою і яка заблокована українцями".