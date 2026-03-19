МВФ занепокоєний, чи буде здатна Україна отримати $8,1 млрд допомоги на тлі затягування Радою прийняття необхідних рішень
МВФ занепокоєний, чи буде здатна Україна отримати $8,1 млрд допомоги на тлі затягування Радою прийняття необхідних рішень
Леся Карнаух: «Під сплату ПДВ підпадають ≈250 тисяч ФОПів. Прогнозовані надходження до бюджету — до 20 млрд грн на рік»
Леся Карнаух: «Під сплату ПДВ підпадають ≈250 тисяч ФОПів. Прогнозовані надходження до бюджету — до 20 млрд грн на рік»
Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
Угорщина будує новий трубопровід для нафтопродуктів зі Словаччиною
Угорщина будує новий трубопровід для нафтопродуктів зі Словаччиною
Зеленський анонсував 1500 грн доплати пенсіонерам і кешбек за купівлю пального для авто
Зеленський анонсував 1500 грн доплати пенсіонерам і кешбек за купівлю пального для авто
Віталій Манський: “Обходити дражливі теми про війну в документальному кіно - не найкраще рішення”
Віталій Манський: “Обходити дражливі теми про війну в документальному кіно - не найкраще рішення”
Командувач СБС «Мадяр» виступив проти фізичного тиску на військових та ухилення від закону
Командувач СБС «Мадяр» виступив проти фізичного тиску на військових та ухилення від закону
Спецпризначенці ГУР уразили два військові кораблі росіян
Спецпризначенці ГУР уразили два військові кораблі росіян
Високоточний демонтаж: ATACMS і Storm Shadow знищили секретний хаб «Шахедів» у ДАП
Високоточний демонтаж: ATACMS і Storm Shadow знищили секретний хаб «Шахедів» у ДАП
У Латвії посилили відповідальність за поширення інтимних фото і відео без згоди

Сейм ухвалив відповідні поправки до Кримінального кодексу.

Ілюстративне фото
Фото: pixabay

Сейм Латвії ухвалив поправки до Кримінального закону, які передбачають кримінальне покарання за поширення матеріалів інтимного характеру без згоди особи, зображеної на них.

Про це повідомляє Delfi.

Поправки передбачають, що за публікацію або передачу іншим особам зображення, відеозапису або цифрового зображення, що відображає сексуальні дії чи оголеність іншої людини без згоди цієї людини, може каратися позбавленням волі на строк до одного року, короткочасним позбавленням волі, пробаційним наглядом, громадськими роботами або штрафом.

За такі ж дії, якщо вони спрямовані проти неповнолітнього або заподіяли суттєву шкоду, передбачено позбавлення волі на строк до трьох років, короткочасне позбавлення волі, пробаційний нагляд, громадські роботи чи грошовий штраф.

Автори поправок наголошують, що така правова норма "захистить не лише потерпілих, а й суспільну безпеку та норми моралі загалом".

Вони пояснюють, що під "розповсюдженням матеріалів інтимного характеру без згоди" розуміється публікація зображень та відео сексуального змісту або оголеного тіла без дозволу осіб, зображених на них.

"Такі матеріали нерідко знімаються добровільно, наприклад, під час романтичних стосунків, проте пізніше можуть бути використані зловмисно - з метою помсти після розриву стосунків з метою приниження, контролювання або заподіяння емоційних страждань іншій людині", - йдеться в поясненні.

В інструкції також наголошується, що добровільна участь особи у створенні матеріалів інтимного характеру або їх обмін з іншими не означає згоди на подальше використання чи публікацію цих матеріалів. 

Поширення таких матеріалів "суттєво обмежує людську гідність, честь, репутацію та право на приватне життя. Для потерпілого це може призвести до соціальної ізоляції, проблем у професійному житті, а також важких психологічних наслідків — тривози, депресії або навіть самогубства".

Автори також зазначили, що аналогічні норми вже запроваджено у низці європейських країн, у тому числі в Італії, Франції та Великій Британії.

Читайте також
