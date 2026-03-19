У Латвії посилили відповідальність за поширення інтимних фото і відео без згоди

Сейм Латвії ухвалив поправки до Кримінального закону, які передбачають кримінальне покарання за поширення матеріалів інтимного характеру без згоди особи, зображеної на них.

Про це повідомляє Delfi.

Поправки передбачають, що за публікацію або передачу іншим особам зображення, відеозапису або цифрового зображення, що відображає сексуальні дії чи оголеність іншої людини без згоди цієї людини, може каратися позбавленням волі на строк до одного року, короткочасним позбавленням волі, пробаційним наглядом, громадськими роботами або штрафом.

За такі ж дії, якщо вони спрямовані проти неповнолітнього або заподіяли суттєву шкоду, передбачено позбавлення волі на строк до трьох років, короткочасне позбавлення волі, пробаційний нагляд, громадські роботи чи грошовий штраф.

Автори поправок наголошують, що така правова норма "захистить не лише потерпілих, а й суспільну безпеку та норми моралі загалом".

Вони пояснюють, що під "розповсюдженням матеріалів інтимного характеру без згоди" розуміється публікація зображень та відео сексуального змісту або оголеного тіла без дозволу осіб, зображених на них.

"Такі матеріали нерідко знімаються добровільно, наприклад, під час романтичних стосунків, проте пізніше можуть бути використані зловмисно - з метою помсти після розриву стосунків з метою приниження, контролювання або заподіяння емоційних страждань іншій людині", - йдеться в поясненні.

В інструкції також наголошується, що добровільна участь особи у створенні матеріалів інтимного характеру або їх обмін з іншими не означає згоди на подальше використання чи публікацію цих матеріалів.

Поширення таких матеріалів "суттєво обмежує людську гідність, честь, репутацію та право на приватне життя. Для потерпілого це може призвести до соціальної ізоляції, проблем у професійному житті, а також важких психологічних наслідків — тривози, депресії або навіть самогубства".

Автори також зазначили, що аналогічні норми вже запроваджено у низці європейських країн, у тому числі в Італії, Франції та Великій Британії.