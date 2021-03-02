Слідчі Національної поліції повідомили про підозру 27-річній львів’янці, яка розповсюджувала в мережі Інтернет власні порнографічні фото та відео.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

"Зловмисницю викрили співробітники Управління протидії кіберзлочинам спільно зі слідчими Львівського районного управління поліції під час моніторингу мережі Інтернет. Правоохоронці встановили, що в період від березня 2020 року по лютий 2021 року львів’янка створювала та викладала на одному з телеграм-каналів фото та відео з ознаками порнографії, після чого пропонувала інтернет-користувачам за оплату отримати доступ до їх перегляду", - йдеться у повідомленні.

Під час обшуків за місцем проживання жінки правоохоронці виявили та вилучили комп’ютерну техніку, банківські картки та інші докази. Згідно з висновками експертів, фото та відео, що містились на цих носіях, належать до продукції порнографічного характеру.

Фото: lv.npu.gov.ua

Зазначається, що 26 лютого слідчі повідомили зловмисниці про підозру за ч.1 та ч.3 ст.301 (ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) Кримінального кодексу. Максимальне покарання, яке загрожує підозрюваній – до семи років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, раніше Кіберполіція викрила колекторську фірму, яка шантажувала боржників порнографією.

18 лютого Рада посилила покарання за сексуальну експлуатацію дітей та зберігання дитячої порнографії.