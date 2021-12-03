​Користувачів Facebook та Instagram просять надсилати свої інтимні фото для безпеки

Компанія представила спеціальний сервіс для захисту користувачів від публікації інтимних фото без їхньої згоди.

Компанія Meta Platforms, Inc. (колишня Facebook, Inc.) спільно з британською службою допомоги Revenge Porn Helpline представила спеціальний сервіс для захисту користувачів від публікації інтимних фото без їхньої згоди.

Про це Meta повідомила на своєму сайті.

"Якщо хтось стурбований тим, що їхні інтимні зображення були опубліковані або можуть бути розміщені в соціальних мережах, таких як Facebook або Instagram, вони можуть створити заявку на StopNCII.org, щоб їх оперативно виявити", - йдеться в повідомленні.

Meta пропонує користувачам, чиї інтимні фото або відео могли потрапити до Instagram або Facebook, вибрати файли, які система змогла б оперативно видалити. Зазначається, що що вихідне зображення залишиться на пристрої користувача, його нікуди не завантажать і не передаватимуть.

Якщо ж до знімка застосували фільтр або відкадрували, алгоритм може його не розпізнати, тому для таких зображень необхідно буде створювати нову заявку.

Для цього файл закодують без можливості відновлення оригінального змісту. Після його завантаження необхідно створити унікальний PIN, за яким можна буде відслідковувати статус перевірок.

Залишити заявку на платформі можуть лише користувачі старші 18 років.

Раніше повідомлялося, що в Facebook відключать систему розпізнавання облич. Це пов’язано з заходами щодо обмеження використання цієї функції і в інших сервісах компанії.

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