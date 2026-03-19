ЦПД: Росія підтримує хакерські операції Ірану

Проіранські хакери дедалі частіше атакують США та їх союзників.

Фото: ЦПД

Росія підтримую хакерські операції Ірану та передає власний досвід у проведенні кібероперацій.

Про це повідомляє ЦПД.

Зафіксовано значну активність проіранських хакерів, які дедалі частіше атакують США та їхніх союзників. Мішенями стають лікарні, транспорт, промислові обʼєкти тощо — критична інфраструктура.

Як йдеться в повідомленні ЦПД, Іран має підтримку з боку російських хакерських мереж. Група Z-Pentest, яку пов’язують із російською воєнною розвідкою, взяла на себе відповідальність за збої в американських мережах, зокрема у системах відеоспостереження. Таким чином Росія передає свій досвід у проведенні деструктивних кібероперацій, що дозволяє Ірану швидше розвивати власні можливості.

"Така співпраця між Росією та Іраном створює системну загрозу для США і їхніх союзників: атаки стають складнішими, їх важче відстежити і стримати, а сам кіберпростір перетворюється на повноцінний театр гібридної війни", - ЦПД.

  Російська пропаганда поширює новий фейк про "втечу" українського фахівця на Близькому Сході. РФ продовжує спроби дискредитувати Україну.
