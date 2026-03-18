Міністерство фінансів США дозволило американським компаніям вести бізнес із державною нафтогазовою корпорацією Венесуели (PDVSA), пише Associated Press.

Рішення ухвалили на тлі війни з Іраном, яка спровокувала різкий стрибок світових цін на енергоносії після зупинки руху через Ормузьку протоку.

Згідно з новою ліцензією, PDVSA зможе напряму продавати нафту американським компаніям та на світові ринки. Це радикальний поворот у політиці Вашингтона, який роками блокував венесуельський нафтовий сектор.

Окрім цього, Трамп на 60 днів призупинив дію «Акту Джонса», що дозволить використовувати іноземні судна для перевезень між портами США — цей крок має здешевити логістику пального.

Щоправда, Штати поставили деякі умови та застосували обмеження до нової політики. Наприклад, платежі за нафту не надходитимуть безпосередньо PDVSA. Кошти спрямовуватимуть на спеціальні рахунки, підконтрольні США.

Крім того, угоди не можуть залучати суб'єктів із Росії, Ірану, Північної Кореї, Куби та деяких китайських компаній. До закупівель допустять лише ті компанії, які працювали на ринку до 29 січня 2025 року. А розрахунки золотом або венесуельською криптовалютою (Petro) залишаються під забороною.