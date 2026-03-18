Високоточний демонтаж: ATACMS і Storm Shadow знищили секретний хаб «Шахедів» у ДАП
Віталій Манський: "Обходити дражливі теми про війну в документальному кіно - не найкраще рішення"
Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
Зеленський анонсував 1500 грн доплати пенсіонерам і кешбек за купівлю пального для авто
Спецпризначенці ГУР уразили два військові кораблі росіян
Угорщина будує новий трубопровід для нафтопродуктів зі Словаччиною
Леся Карнаух: «Під сплату ПДВ підпадають ≈250 тисяч ФОПів. Прогнозовані надходження до бюджету — до 20 млрд грн на рік»
Командувач СБС «Мадяр» виступив проти фізичного тиску на військових та ухилення від закону
Сліпота і параліч ППО і флоту РФ
Адміністрація Трампа пом'якшила санкції проти Венесуели для стримування цін на нафту

Щоправда, Штати поставили деякі умови та застосували обмеження до нової політики.

видобуток нафти у Венесуелі
Фото: EPA/UPG

Міністерство фінансів США дозволило американським компаніям вести бізнес із державною нафтогазовою корпорацією Венесуели (PDVSA), пише Associated Press

Рішення ухвалили на тлі війни з Іраном, яка спровокувала різкий стрибок світових цін на енергоносії після зупинки руху через Ормузьку протоку.

Згідно з новою ліцензією, PDVSA зможе напряму продавати нафту американським компаніям та на світові ринки. Це радикальний поворот у політиці Вашингтона, який роками блокував венесуельський нафтовий сектор. 

Окрім цього, Трамп на 60 днів призупинив дію «Акту Джонса», що дозволить використовувати іноземні судна для перевезень між портами США — цей крок має здешевити логістику пального.

Щоправда, Штати поставили деякі умови та застосували обмеження до нової політики. Наприклад, платежі за нафту не надходитимуть безпосередньо PDVSA. Кошти спрямовуватимуть на спеціальні рахунки, підконтрольні США.

Крім того, угоди не можуть залучати суб'єктів із Росії, Ірану, Північної Кореї, Куби та деяких китайських компаній. До закупівель допустять лише ті компанії, які працювали на ринку до 29 січня 2025 року. А розрахунки золотом або венесуельською криптовалютою (Petro) залишаються під забороною.

  • Експерти зазначають, що попри великі запаси нафти у Венесуелі, значного ефекту на ринок варто чекати не раніше ніж через 12–18 місяців. Це пов’язано з критичним занепадом галузі за часів Мадуро: видобуток впав з 3,5 млн барелів на добу у 1999 році до менш ніж 400 тисяч у 2020-му.
  • До речі, США на тлі нафтової кризи, спричиненої війною проти Ірану, 13 березня вирішили на місяць призупинити дію санкцій проти російських енергоносіїв, які транспортуються морем.
  • Офіс контролю за іноземними активами повідомив про видачу спеціальної загальної ліцензії, яка дозволяє постачання і продаж нафти з Росії, що була завантажена на судна до 12 березня 2026 року. Термін дії дозвільного документа становить 1 місяць – до 11 квітня. Кремль отримав нагоду продавати нафту навіть з тих танкерів, які були внесені США до чорного списку, а портам дозволено надавати цим суднам повний комплекс послуг. 
