Через атаки дронів та шторми Росія не може скористатися стрибком цін на нафту

Росія зіткнулася зі складнощами у спробах наростити експорт сировини попри зростання світових цін на тлі війни на Близькому Сході, пише Reuters.

Постійні атаки безпілотників на експортну інфраструктуру та несприятливі погодні умови суттєво обмежують можливості Москви заробляти на нафтовому ралі.

Інтерес до російської нафти з боку азійських країн, зокрема, Таїланду, Індонезії та Шрі-Ланки, зріс після того, як США надали місячний дозвіл на закупівлі для компенсації дефіциту постачань. Також до закупівель після чотиримісячної перерви повернулися державні нафтові гіганти Китаю. Однак Росія не може задовольнити цей попит фізично.

Відвантаження з трьох основних західних портів РФ — Приморська, Усть-Луги та Новоросійська — у березні можуть впасти до 1,7 млн барелів на добу, хоча початковий план передбачав 1,8 млн. Найкритичніша ситуація - у порту Новоросійська. Через регулярні удари дронів та затяжні шторми обсяги перевалки там можуть скоротитися вдвічі порівняно з лютим.

Графіки відвантаження і транзиту через Новоросійськ наразі відстають від розкладу на 10 днів.

За даними Міжнародного енергетичного агентства, ще у лютому експорт російської нафти та нафтопродуктів впав до найнижчого рівня з початку повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році.