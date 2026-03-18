Спецпризначенці ГУР уразили два військові кораблі росіян
Угорщина будує новий трубопровід для нафтопродуктів зі Словаччиною
Леся Карнаух: «Під сплату ПДВ підпадають ≈250 тисяч ФОПів. Прогнозовані надходження до бюджету — до 20 млрд грн на рік»
Командувач СБС «Мадяр» виступив проти фізичного тиску на військових та ухилення від закону
Віталій Манський: “Обходити дражливі теми про війну в документальному кіно - не найкраще рішення”
Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
Високоточний демонтаж: ATACMS і Storm Shadow знищили секретний хаб «Шахедів» у ДАП
Сліпота і параліч ППО і флоту РФ
Зеленський анонсував 1500 грн доплати пенсіонерам і кешбек за купівлю пального для авто
Через атаки дронів та шторми Росія не може скористатися стрибком цін на нафту

Відвантаження з трьох основних західних портів у березні можуть впасти до 1,7 млн барелів на добу.

танкер, що входить до “тіньового флоту” Росії
Фото: news.err.ee

Росія зіткнулася зі складнощами у спробах наростити експорт сировини попри зростання світових цін на тлі війни на Близькому Сході, пише Reuters.

Постійні атаки безпілотників на експортну інфраструктуру та несприятливі погодні умови суттєво обмежують можливості Москви заробляти на нафтовому ралі.

Інтерес до російської нафти з боку азійських країн, зокрема, Таїланду, Індонезії та Шрі-Ланки, зріс після того, як США надали місячний дозвіл на закупівлі для компенсації дефіциту постачань. Також до закупівель після чотиримісячної перерви повернулися державні нафтові гіганти Китаю. Однак Росія не може задовольнити цей попит фізично.

Відвантаження з трьох основних західних портів РФ — Приморська, Усть-Луги та Новоросійська — у березні можуть впасти до 1,7 млн барелів на добу, хоча початковий план передбачав 1,8 млн. Найкритичніша ситуація - у порту Новоросійська. Через регулярні удари дронів та затяжні шторми обсяги перевалки там можуть скоротитися вдвічі порівняно з лютим.

Графіки відвантаження і транзиту через Новоросійськ наразі відстають від розкладу на 10 днів. 

За даними Міжнародного енергетичного агентства, ще у лютому експорт російської нафти та нафтопродуктів впав до найнижчого рівня з початку повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році.

  • США на тлі нафтової кризи, спричиненої війною проти Ірану, 13 березня вирішили на місяць призупинити дію санкцій проти російських енергоносіїв, які транспортуються морем.
  • Офіс контролю за іноземними активами повідомив про видачу спеціальної загальної ліцензії, яка дозволяє постачання і продаж нафти з Росії, що була завантажена на судна до 12 березня 2026 року. Термін дії дозвільного документа становить 1 місяць – до 11 квітня. Кремль отримав нагоду продавати нафту навіть з тих танкерів, які були внесені США до чорного списку, а портам дозволено надавати цим суднам повний комплекс послуг. 
  • Ціни на експортну нафтову суміш Росії Urals, що постачається до Індії, досягли рекордного рівня після того, як США дозволили країнам тимчасово купувати російську нафту. 
﻿
Читайте також
