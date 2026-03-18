У Румунії затонув буксир, загинув один член екіпажу

Сьогодні у румунському порту Мідія затонув буксир. Влада підтвердила, що один член екіпажу загинув, а четверо інших зникли безвісти.

Про це повідомляє Romania-Insider.

У район інциденту прибули екстрені служби, на місце події було направлено кілька груп реагування.

До пожежників, машин швидкої допомоги та рятувальних човнів приєдналися водолази, які проводили пошукові операції як на поверхні, так і під водою.

Рятувальники знайшли одну людину, яку намагалися врятувати, але безуспішно. Решту чотирьох членів екіпажу ще не знайдено, і, за словами офіційних осіб, шанси на виживання низькі.

Причини інциденту ще не встановлені. Очікується проведення розслідування, яке з'ясує обставини, що призвели до затоплення.

У Міноборони заявили, що наразі немає інформації, яка б пов'язувала інцидент з морською міною.