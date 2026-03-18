Леся Карнаух: «Під сплату ПДВ підпадають ≈250 тисяч ФОПів. Прогнозовані надходження до бюджету — до 20 млрд грн на рік»
Угорщина будує новий трубопровід для нафтопродуктів зі Словаччиною
Угорщина будує новий трубопровід для нафтопродуктів зі Словаччиною
Сліпота і параліч ППО і флоту РФ
Сліпота і параліч ППО і флоту РФ
Зеленський анонсував 1500 грн доплати пенсіонерам і кешбек за купівлю пального для авто
Зеленський анонсував 1500 грн доплати пенсіонерам і кешбек за купівлю пального для авто
Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
Віталій Манський: “Обходити дражливі теми про війну в документальному кіно - не найкраще рішення”
Віталій Манський: “Обходити дражливі теми про війну в документальному кіно - не найкраще рішення”
Спецпризначенці ГУР уразили два військові кораблі росіян
Спецпризначенці ГУР уразили два військові кораблі росіян
Високоточний демонтаж: ATACMS і Storm Shadow знищили секретний хаб «Шахедів» у ДАП
Високоточний демонтаж: ATACMS і Storm Shadow знищили секретний хаб «Шахедів» у ДАП
Командувач СБС «Мадяр» виступив проти фізичного тиску на військових та ухилення від закону
Командувач СБС «Мадяр» виступив проти фізичного тиску на військових та ухилення від закону
У Румунії затонув буксир, загинув один член екіпажу

Наразі немає інформації, яка б пов'язувала інцидент з морською міною.

Фото: romania-insider.com

Сьогодні у румунському порту Мідія затонув буксир. Влада підтвердила, що один член екіпажу загинув, а четверо інших зникли безвісти.

Про це повідомляє Romania-Insider.

У район інциденту прибули екстрені служби, на місце події було направлено кілька груп реагування. 

До пожежників, машин швидкої допомоги та рятувальних човнів приєдналися водолази, які проводили пошукові операції як на поверхні, так і під водою.

Рятувальники знайшли одну людину, яку намагалися врятувати, але безуспішно. Решту чотирьох членів екіпажу ще не знайдено, і, за словами офіційних осіб, шанси на виживання низькі.

Причини інциденту ще не встановлені. Очікується проведення розслідування, яке з'ясує обставини, що призвели до затоплення. 

У Міноборони заявили, що наразі немає інформації, яка б пов'язувала інцидент з морською міною.

Читайте також
