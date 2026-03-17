Reuters: «Нафтогаз» веде переговори з румунською компанією щодо розробки газового родовища в Чорному морі

НАК «Нафтогаз», який відкрив «значні» запаси газу в Чорному морі ще до вторгнення Росії, веде переговори з румунською компанією OMV Petrom щодо створення партнерства для розробки цього родовища, повідомили Reuters три джерела в галузі.

Джерела не уточнили обсяг видобувних запасів, однак один із них назвав його «одним із найперспективніших газових родовищ у регіоні Чорного моря», де Румунія та Туреччина вже розробляють власні поклади.

Переговори перебувають на ранній стадії, і розробка родовища не розпочнеться до завершення війни. Водночас це відкриття може в перспективі посилити енергетичну безпеку Європи на тлі відмови від російських енергоносіїв, а також підкреслює потенціал Чорного моря для нових відкриттів.

Раніше цього місяця президент України Володимир Зеленський після зустрічі з президентом Румунії Нікушором Даном у Бухаресті заявив, що країни планують спільно реалізовувати проєкти з видобутку ресурсів на чорноморському шельфі, не вдаючись у деталі.

До війни Україна майже повністю забезпечувала себе газом, однак після російських ракетних ударів, які пошкодили близько половини виробничих потужностей, була змушена суттєво збільшити імпорт.