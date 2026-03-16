Чехія готова очолити європейську місію з інспекції нафтопроводу "Дружба"

Чеська Республіка заявила про готовність очолити європейську місію з оцінки стану пошкодженого нафтопроводу "Дружба" в Україні.

Про це заявив міністр промисловості та торгівлі ЧР Карел Гавлічек, передає Укрінформ.

За його словами, Чехія готова зібрати команду професіоналів, які могли б оцінити ситуацію на місці, Київ зі свого боку має дозволити європейським експертам відвідати країну.

"Європейський Союз мав би направити експертів до України, і Чеська Республіка готова очолити цю ініціативу", – сказав віцепрем‘єр.

Він пояснив цю пропозицію тим, що між Україною, Угорщиною та Словаччиною існує "суперечка" і потрібно "заспокоїти відносини".

"Нам потрібно перейти від емоційної політичної дискусії до предметної дискусії", – аргументував Гавлічек і додав, що йдеться про дії на рівні Європейського Союзу, тому що його країни-члени "повинні захищати інтереси 27 країн і не повинні дозволяти європейським країнам будь-яким чином бути притиснутими до стіни".

Європейські експерти, вважає міністр, могли б швидко та незалежно оцінити ступінь пошкодження трубопроводу та того, як швидко можна відновити транспортування нафти.

Гавлічек поінформував, що вже обговорював ситуацію з прем'єр-міністрами Словаччини Робертом Фіцо та Угорщини Віктором Орбаном.

Чеська опозиція розкритикувала ініціативу влади, мовляв, вона грає на руку Віктору Орбану. В опозиції підкреслили, що довіряють українським фахівцям, які надали достатні дані про пошкодження нафтогону, який пошкодила російська ракета.