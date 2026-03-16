Чехія готова очолити європейську місію з інспекції нафтопроводу "Дружба"

"Чехія готова зібрати команду професіоналів, які могли б оцінити ситуацію на місці, Київ зі свого боку має дозволити європейським експертам відвідати країну".

Ілюстративне фото
Фото: З відкритих джерел

Чеська Республіка заявила про готовність очолити європейську місію з оцінки стану пошкодженого нафтопроводу "Дружба" в Україні.

Про це заявив міністр промисловості та торгівлі ЧР Карел Гавлічек, передає Укрінформ.

За його словами, Чехія готова зібрати команду професіоналів, які могли б оцінити ситуацію на місці, Київ зі свого боку має дозволити європейським експертам відвідати країну.

"Європейський Союз мав би направити експертів до України, і Чеська Республіка готова очолити цю ініціативу", – сказав віцепрем‘єр.

Він пояснив цю пропозицію тим, що між Україною, Угорщиною та Словаччиною існує "суперечка" і потрібно "заспокоїти відносини". 

"Нам потрібно перейти від емоційної політичної дискусії до предметної дискусії", – аргументував Гавлічек і додав, що йдеться про дії на рівні Європейського Союзу, тому що його країни-члени "повинні захищати інтереси 27 країн і не повинні дозволяти європейським країнам будь-яким чином бути притиснутими до стіни".

Європейські експерти, вважає міністр, могли б швидко та незалежно оцінити ступінь пошкодження трубопроводу та того, як швидко можна відновити транспортування нафти.

Гавлічек поінформував, що вже обговорював ситуацію з прем'єр-міністрами Словаччини Робертом Фіцо та Угорщини Віктором Орбаном.

Чеська опозиція розкритикувала ініціативу влади, мовляв, вона грає на руку Віктору Орбану. В опозиції підкреслили, що довіряють українським фахівцям, які надали достатні дані про пошкодження нафтогону, який пошкодила російська ракета.

  • Європейська комісія минулого тижня оголосила, що запропонувала інспекційну місію до трубопроводу та очікує відповіді Києва. Днями в Україну без запрошення приїжджала делегація Угорщини, але не мала підтверджених зустрічей і до трубопроводу не потрапила.
  • Прокачування нафти до Словаччини та Угорщини нафтопроводом «Дружба» призупинилося 27 січня після російської атаки
  • Братислава та Будапешт, втім, звинувачують Київ у політичних мотивах цього та блокують усі європейські ініціативи з допомоги Україні. Президент Володимир Зеленський назвав тиск щодо відновлення роботи трубопроводу шантажем.
  • Докладніше читайте в матеріалі Lb.ua "Удар по «Дружбі». Чому Росія атакувала стратегічний для Віктора Орбана нафтопровід?".
