NYP: Алі Хаменеї не бачив свого сина наступником на посаді лідера Ірану через його орієнтацію

Видання The New York Post стверджує, що на одному із засідань у Білому домі розвідка Сполучених Штатів доповіла президенту Дональду Трампу, що новий верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї може бути геєм.

За словами журналістів, глава держави зустрів цю новину гучним сміхом, до якого приєдналися й інші присутні. Проте у розвідці переконані, що ці дані не є спробою дискредитувати сина вбитого аятоли Алі Хаменеї. Вони отримані з джерела, якому довіряють у Вашингтоні, і вважаються з високою ймовірністю достовірними.

Моджтаба Хаменеї нібито мав стосунки зі своїм наставником або ж людиною, яка прислужувала родині аятоли. Також у матеріалах WikiLeaks було знайдено повідомлення про те, що Хаменеї-молодший у 2008 році проходив у Лондоні лікування від імпотенції.

Алі Хаменеї за життя буцімто не бачив сина своїм наступником саме через сексуальну орієнтацію. При цьому чутки про те, що Моджтаба має потяг до чоловіків, поширювалися в Ірані ще з 2024 року.