Сибіга обговорив із Генсеком Ради співробітництва арабських держав Затоки безпекову ситуацію на Близькому Сході

Глава МЗС України Андрій Сибіга провів телефонні переговори з Генеральним секретарем Ради співробітництва арабських держав Затоки Джасемом Мухаммадом Аль-Будайві.

Про це повідомляє МЗС України.

"Провів змістовну розмову з Генеральним секретарем РСАДЗ Джасемом Мухаммадом Аль-Будайві щодо безпекової ситуації на Близькому Сході, яка стрімко змінюється.

Ми обговорили ширші наслідки дестабілізуючих дій Ірану. Україна засуджує невиправдані атаки проти країн регіону та висловлює солідарність із державами-членами РСАДЗ", – ідеться у повідомленні глави МЗС.

Генеральний секретар відзначив принципову позицію України та висловив вдячність за нашу підтримку резолюції РБ ООН, що засуджує "кричущі атаки" Ірану проти сусідів.

Сибіга наголосив, що Україна готова ділитися своїм оборонним досвідом і перевіреними в бойових умовах рішеннями для протидії атакам дронів і ракет із партнерами РСАДЗ, оскільки ми продовжуємо щодня зазнавати таких атак, включно із застосуванням іранських дронів Shahed проти наших міст і цивільних.

"Ми також обговорили можливості подальшого зміцнення співпраці Україна–РСАДЗ під час поточного головування Бахрейну в Раді. Ми домовилися підтримувати тісну координацію та й надалі зміцнювати діалог Україна–РСАДЗ задля підтримки регіональної стабільності та відповідальної дипломатії. Я також запросив Генерального секретаря відвідати Україну", – зазначив міністр.