Шон Пенн приїхав до Києва і зустрівся з Зеленським

Президент Володимир Зеленський зустрівся з американським голлівудським актором і режисером Шоном Пенном, який приїхав до України.

Про це Зеленський повідомив у Телеграм і опублікував фото зустрічі.

"Завдяки тобі, Шоне, ми знаємо, що таке справжній друг України. Ти з Україною з першого дня повномасштабної війни. І сьогодні. І знаємо, що й будеш надалі з нашою країною і нашим народом", - написав Зеленський.

Як повідомлялося, Шон Пенн отримав кінопремію "Оскар", але не прибув на церемонію вручення, бо поїхав до України.

