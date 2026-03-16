Шон Пенн приїхав до Києва і зустрівся з Зеленським

Президент Володимир Зеленський зустрівся з американським голлівудським актором і режисером Шоном Пенном, який приїхав до України.
Про це Зеленський повідомив у Телеграм і опублікував фото зустрічі.
"Завдяки тобі, Шоне, ми знаємо, що таке справжній друг України. Ти з Україною з першого дня повномасштабної війни. І сьогодні. І знаємо, що й будеш надалі з нашою країною і нашим народом", - написав Зеленський.
Як повідомлялося, Шон Пенн отримав кінопремію "Оскар", але не прибув на церемонію вручення, бо поїхав до України.
Шон Пенн і Україна
- Актор активно підтримує Україну з 2022 року. За цей час він кілька разів відвідував країну і під час одного з візитів Пенн навіть подарував Володимиру Зеленському одну зі своїх статуеток "Оскар", сказавши, що той може повернути її після перемоги у війні.
- Він працював над фільмом про шлях Володимира Зеленського від коміка до президента, але згодом стрічка трансформувалася і була присвячена війні в Україні. Прем'єра відбулася на "Берлінале-2023".
- Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну актор заявив, що боротьба України є "передовою лінією захисту демократичних цінностей", і попередив, що якщо світ дозволить Україні воювати самотужки, це стане моральною поразкою для Америки.
- Він зіграв в українському кіноальманасі "Війна очима тварин" Мирослава Слабошпицького за гонорар в один долар, оскільки, згідно з правилами Гільдії кіноакторів США, до якої він належить, безкоштовно актор не може працювати.
- Шон Пенн давно відомий своєю громадською та політичною активністю. Він виступав проти війни в Іраку, допомагав постраждалим після урагану Катріна у Новому Орлеані, а також створив гуманітарну організацію для допомоги людям після землетрусу в Гаїті.