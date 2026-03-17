Керівниця апарату Білого дому захворіла на рак

С'юзі Вайлз вважають ключовою радницею Дональда Трампа.

Президент США Дональд Трамп повідомив, що в очільниці апарату Білого дому, колишньої керівниці його передвиборчої кампанії С'юзі Вайлз було діагностовано рак молочної залози на ранній стадії.

Як пише Reuters, на час лікування 68-річна посадовиця не збирається залишати роботу. Вона проводитиме у Білому домі практично повний робочий день. 

Вайлз у своєму коментарі нагадала, що її діагноз ставлять практично кожній восьмій жінці у США. Попри це, мільйони жінок продовжують піклуватися про родини, виходити на роботу і служити своїм громадам - і чиновниця має намір наслідувати їхній приклад. Вона подякувала Трампу за підтримку і згоду не припиняти її зайнятість в його адміністрації.

Вайлз, як свідчать люди з оточення Трампа у Республіканській партії, встановила у Білому домі жорстку дисципліну. Вона перша в історії жінка на посаді голови апарату президента США і вважається дуже близькою до глави держави.  

