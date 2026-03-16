Сибіга обговорив із главою МЗС Естонії посилення тиску на Росію

Глава МЗС України Андрій Сибіга провів телефонні переговори з міністром закордонних справ Естонії Маргусом Цахкною.

Про це повідомляє МЗС України.

"Я поговорив із Маргусом Цахкною після засідання Ради ЄС у закордонних справах. Ми погодилися, що зараз настав час для єдності та сили в кожному рішенні ЄС", – заявив глава МЗС України.

Сибіга наголосив, що збереження та посилення тиску на Росію залишається необхідним. Санкції залишаються критично важливими для обмеження здатності Москви фінансувати війну та дестабілізувати Європу й інші регіони.

"Ми також обмінялися думками щодо розвитку ситуації на Близькому Сході та важливості збереження глобальної уваги до протидії російській агресії проти України.

Ми обговорили прогрес на шляху до загальноєвропейської заборони на в’їзд для російських бойовиків, які брали участь у війні проти України. Ми цінуємо нещодавню заяву лідерів, підписану Прем’єр-міністром Естонії, і сподіваємося, що цей стратегічний крок буде зроблено якнайшвидше", – зазначає глава української дипломатії.

Андрій Сибіга поінформував естонського колегу про привласнення Угорщиною грошей українського державного банку та платників податків. Такі дії потребують жорсткого загальноєвропейського засудження та негайного повернення вилучених коштів.

"Насамкінець ми обговорили кредит у €90 мільярдів, який є критично важливим для підтримання безпеки України та Європи. Не можна дозволити Угорщині тримати весь ЄС у заручниках у питаннях стратегічної безпеки", – зазначив глава МЗС України.