Азія економить на тлі кризи з пальним: вихідний у середу, робота з дому, футболки і обмеження поїздок

Новий чотириденний робочий тиждень у Шрі-Ланці стосуватиметься шкіл та університетів і майже всіх державних установ.

Люди стоять у черзі за пальним на заправці у Коломбо, Шрі-Ланка. 17 березня 2026 року

Шрі-Ланка оголосила кожну середу вихідним днем для державних установ, щоб заощадити паливо, пише BBC.

Острівна держава бореться з можливою нестачею палива після війни США та Ізраїлю з Іраном. “Ми повинні готуватися до найгіршого, але сподіватися на краще”, – заявив президент Анура Кумара Діссанаяке на екстреній зустрічі з високопосадовцями в понеділок.

Новий чотириденний робочий тиждень у Шрі-Ланці також стосуватиметься шкіл та університетів, але це не вплине на державні установи, що надають основні послуги, як от органи охорони здоров'я та у сфері імміграції.

Це чергові заходи із серії обмежень та економії, які запроваджують азійські країни після того, як через війну судноплавство в Ормузькій протоці зупинилося. Раніше через цей шлях до регіону постачали мільйони барелів нафти з Перської затоки.

Майже 90% усієї нафти та газу, що проходили через протоку минулого року, прямували до Азії, яка є найбільшим у світі регіоном-імпортером нафти.

В інших країнах Азії влада також вдалася до жорсткої економії

У Таїланді уряд закликає людей замінити костюми на футболки з короткими рукавами, щоб зменшити залежність від кондиціонерів.

У М’янмі запровадили обмеження для приватного транспорту: автомобілі можуть виїжджати на дороги лише через день, залежно від цифр на номерних знаках.

Бангладеш переніс свята Рамадан в університетах і запровадив планові відключення електроенергії у всій країні.

На Філіппінах деякі урядові установи зобов'язали співробітників працювати з дому принаймні один день на тиждень, а президент Фердинанд Маркос-молодший заборонив необов'язкові поїздки в державному секторі.

Маркос також оголосив про грошову допомогу водіям триколісних велосипедів, фермерам і рибалкам – у розмірі від 3000 до 5000 песо (50-84 долари).

В'єтнам наполегливо закликає громадян більше залишатися вдома, щоб заощадити паливо. Уряд також звернувся до населення з проханням “пересідати на велосипеди, кооперуватися для спільних поїздок, користуватися громадським транспортом та обмежити використання власного авто без нагальної потреби”.