Фон дер Ляєн: ЄС запропонував Україні гроші і технічну допомогу для відновлення "Дружби"

Євросоюз запропонував Україні технічну та фінансову підтримку для відновлення нафтопроводу "Дружба", пошкодженого російськими ударами. Україна цю пропозицію прийняла, заявила 17 березня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у X.

Вона зазначила, що європейські експерти уже готові до роботи. Пріоритетом ЄС є забезпечення енергетичної безпеки для всіх європейських громадян.

Президентка Єврокомісії запевнила, що блок продовжить роботу над альтернативами для російської нафти до країн Центральної і Східної Європи. Як відомо, зараз тільки Словаччина і Угорщина продовжують купувати російські енергоресурси, і саме ці дві країни вимагають від України поновити транзит.

Вона сказала, що після ударів Росії на “Дружбі” ЄС почав “іінтенсивні переговори з державами-членами та Україною на всіх рівнях щодо відновлення потоків нафти до Угорщини та Словаччини".

“ЄС запропонував Україні технічну підтримку та фінансування. Українці схвально поставилися до цієї пропозиції та прийняли її. Європейські експерти доступні негайно”, – заявила фон дер Ляєн.

На сайті Євроради опублікували два листи: від її президента Антоніу Кошти і президентки ЄК Урсули фон дер Ляєн Володимиру Зеленському і зворотній – від українського президента.

Лист від лідерів ЄС надійшов 16 березня. В ньому вони офіційно поінформували, що Угорщина за нинішніх умов не дозволить надавати транші кредиту на 90 млрд євро і не підтримуватиме 20 пакет санкцій проти Росії.

В зв'язку з цим ЄС пропонує всю необхідну технічну підтримку, аби відновити потрібній угорцям нафтопровід "Дружба".

Відповідь українського президента надійшла 17 березня. Зеленський пояснив, що "Дружба" зазнавала російських атак неодноразово, і пошкодження від них Україна лагодила самостійно, не розголошуючи цього. Але удар в січні був масштабнішим.

"Поточні пошкодження є більш серйозними, оскільки магістральний нафтопровод працює як єдина безперервна система, і повне відключення ключової насосної станції порушує її роботу. Без функціонування насосної станції Броди технічно неможливо підтримувати необхідний робочий тиск у трубопровідній системі та забезпечувати безперебійний транзит нафти", – сказав він.

Президент прийняв пропозицію необхідної технічної підтримки та фінансування, щоб мати змогу завершити ремонтні роботи, а також дослідити довгострокові сталі рішення. З ЄС зв'яжеться керівник "Нафтогаз України".

"Але дозвольте мені також підкреслити, що, попри неодноразові масовані удари по нафтопроводовій інфраструктурі, Україна залишається здатною запропонувати альтернативні маршрути для транзиту неазійської сирої нафти до країн Центральної та Східної Європи. Я також хотів би ще раз наголосити на важливості виконання рішення ЄС про повну відмову від імпорту російської нафти в рамках ініціативи REPowerU до кінця 2027 року", – повідомив він.

Контекст

У січні Росія пошкодила нафтопровід “Дружба”, яким її нафта надходила до двох країн ЄС, які не відмовилися від закупівель після повномасштабного вторгнення. Була суттєво пошкоджена основна перекачувальна станція в місті Броди. Ємність нафтопроводу на 75 000 тонн була зруйнована.

Угорщина і Словаччина почали шантажувати Україну через її відмову ремонтувати трубопровід.

Словаччина припинила аварійні електропостачання – хоча українські енергетики зазначили, що вагомого впливу це не матиме. Також вона та Угорщина погрожували припинити продаж всієї електроенергії.

Угорщина заблокувала надання Україні першого траншу з 90 млрд євро кредиту.

Президент Володимир Зеленський сказав, що на відновлення трубопроводу знадобиться до двох місяців. Роботи проводитимуть лише в тому випадку, якщо ЄС офіційно висуне такий ультиматум для отримання кредиту.