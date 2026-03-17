Зеленський анонсував 1500 грн доплати пенсіонерам і кешбек за купівлю пального для авто
Новий президент-консервартор Чилі готується до зведення паркану на кордоні

Такий рубіж є головною передвиборчою обіцянкою Хосе Антоніо Каста перешкодити іммігрантам незаконно перетинати кордон.

Новообраний президент Чилі, ультраправий Хосе Антоніо Каст
Фото: EPA/UPG

Менше ніж через тиждень після своєї інавгурації президент-консервартор Чилі Хосе Антоніо Каст почав контролювати підготовку до будівництва бар’єру на кордоні.

Про це повідомляє France24.

Такий рубіж є головною передвиборчою обіцянкою Каста перешкодити іммігрантам незаконно перетинати кордон.

Президент анонсував свій план “Прикордонний щит” у прикордонному районі Чакальюта, через який мігранти масово потрапляють із Перу до Чилі. Проєкт передбачає будівництво системи ровів і загороджень на північному рубежі, а також залучення безпілотників та армії для патрулювання території.

Каст запевнив громадськість, що “для всього Чилі це важлива віха”.

Повторюючи політичний підхід свого союзника, президента США Дональда Трампа, Каст у перші дні свого перебування на посаді використав надзвичайні повноваження, щоб видати укази, спрямовані на посилення безпеки кордонів та депортацію іноземців, які незаконно перебувають у країні.

Кількість іноземних громадян Чилі подвоїлася між 2017 і 2024 роками. Вважається, що зараз у країні проживає понад 300 тисяч іноземців без належних документів, багато з яких є венесуельцями.

Рівень убивств у Чилі досі є одним із найнижчих у регіоні. Проте хвиля викрадень авто, людей та замовних убивств, раніше нетипових для країни, спричинила паніку у ЗМІ. Відтак значна частина суспільства вважає, що саме мігранти відповідають за зростання злочинності.

  • Успіх Каста знаменує собою найбільш “правий поворот” Чилі з 1990 року, коли країна відновила демократію. До того протягом 17 років країною керував диктатор Августо Піночет, якого Каст підтримував у молодості.
