Єврокомісія виділила Молдові ще €189 млн після успішного виконання 24 реформ

Раніше у 2025 році Молдова вже отримала €289 млн. Фінансування має підтримати подальший рух Молдови до ЄС.

Президентка Республіки Молдова Майя Санду
Фото: EPA/UPG

Єврокомісія виділила Молдові ще €189 млн у межах програми «Механізм реформ і зростання» після успішного виконання 24 реформ. Про це повідомляє пресслужба Єврокомісії. 

Із цієї суми €173 млн надійдуть безпосередньо до держбюджету, ще €16 млн спрямують на проєкти через «Інвестиційну платформу сусідства». Раніше у 2025 році Молдова вже отримала €289 млн.

Кошти надані після оцінки реформ, серед яких — спрощення умов для бізнесу, розвиток кібербезпеки, цифровізація держпослуг, підвищення прозорості бюджету, а також посилення антикорупційної та судової систем. 

Також у країні запустили ринок електроенергії та розширили використання відновлюваних джерел.

У Єврокомісії заявили, що фінансування має підтримати подальший рух Молдови до ЄС і залучення іноземних інвестицій.

﻿
