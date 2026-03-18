Ізраїль заявив про ліквідацію міністра розвідки Ірану

Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац заявив, що міністр розвідки Ірану Есмаїл Хатіб загинув унаслідок нічного ізраїльського авіаудару по Тегерану. Про це повідомляє Times of Israel.

За словами Каца, «сьогодні очікуються значні сюрпризи на всіх напрямках, які посилять війну, що ми ведемо проти Ірану та “Хезболли” в Лівані».

Цю заяву він зробив під час наради з безпеки.

«Інтенсивність ударів по Ірану зростає. Міністр розвідки Ірану Хатіб також був ліквідований цієї ночі», — додав Кац.

Також він зазначив, що разом із прем’єр-міністром Беньяміном Нетаньягу вони «надали ЦАХАЛу дозвіл ліквідовувати будь-яку високопосадову іранську особу без додаткового погодження».