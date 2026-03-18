Іран завдав серії ударів по Ізраїлю "у відповідь" за вбивство високопосадовців

Іран завдав нової серії ударів по Ізраїлю, оголосивши це "помстою" за вбивство двох високопосадовців – голови безпекової ради Алі Ларіджані та голови парамілітарних сил "Басідж". Іранський режим анонсував "стрімкі удари" і "інтенсивні атаки" проти Ізраїлю, передає CNN.

За попередніми даними, в Ізраїлі загинули двоє людей. Країна повідомила, що рано вранці перехопила новий залп ракет з Ірану.

"Офіцери з району Тель-Авіва, бійці прикордонної поліції і команди саперів наразі мають справу з кількома місцями, де знайшли падіння боєприпасів", – повідомив речник поліції.

Відомо і про удари по Багдаду. Дрони і ракети знову цілилися по району, де розташовано американське посольство, вранці середи.

Вчора також обстріляли готель біля міжнародного аеропорту Багдада і нафтове родовище на півдні Іраку. Відповідальність за деякі удари на себе взяли підтримувані Іраном сили.

Ізраїль тим часом учора продовжував удари по цілях "Хезболли" та пов'язаному з угрупованням бізнесу в Лівані. МОЗ Лівану стверджує, що шестеро людей загинули і 24 поранені.

Що відбувається на Близькому Сході

Конфлікт триває третій тиждень – відтоді, як 28 лютого США та Ізраїль розпочали спільну операцію, спрямовану проти іранського режиму. Вони завдали масштабних повітряних ударів, наслідком яких стало вбивство десятків представників влади Ірану і членів їхніх родин, зокрема верховного лідера Алі Хаменеї. Також є численні цивільні жертви.

У відповідь на операцію Іран став атакувати Ізраїль та країни Перської затоки, де розташовані американські і союзницькі військові бази. Крім того, двічі ракети збивала Туреччина, хоча Тегеран не брав відповідальності за ці удари. Також один раз дроном вдарили по автономній Азербайджанській території – Іран заперечив причетність і до цього.

КВІР на 90 % перекрив найважливіший морський шлях для постачання нафти – Ормузьку протоку. Він дозволяє рух лише китайським суднам, а по інших вибірково відкриває вогонь. Особливо такі удари загострилися минулого тижня. Блокада протоки значно вплинула на ціни та попит на нафту. На тлі цього американський президент послабив санкції проти нафти Росії. Цей крок розкритикувала Україна, оскільки агресор тепер отримає ще більше засобів для війни.

Новим верховним лідером Ірану став син загиблого, Моджтаба Хаменеї. Після його обрання жодних ознак деескалації не було.

Близько 11 країн звернулися до України по допомогу в відбитті іранських дронових атак, оскільки лише вона має подібний досвід. Україна відправила перехоплювачі і три команди експертів, які консультують відповідних військових у питанні збиття “шахедів”.

Цими вихідними президент США відкинув можливість мирної угоди з Іраном.

У понеділок Дубайський міжнародний аеропорт призупиняв рейси внаслідок пожежі, спричиненої "дроновим інцидентом", що пошкодив паливний резервуар.

Франція, Велика Британія і Німеччина відмовили американському президенту в участі в силовому розблокуванні Ормузької протоки.